Cachanosky calculó la impresionante inflación acumulada desde 1935: "Por eso no tenemos moneda"

El economista Roberto Cachanosky analizó el paquete de medidas anunciadas y previstas por el Gobierno en el marco del relanzamiento de la gestión del presidente Alberto Fernández a la luz de la derrota del Frente de Todos en las PASO y de cara a recuperar posiciones para las elecciones legislativas de noviembre.



En ese sentido, ayer se anunció la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil, mientras se espera que en los próximos días se definan otras acciones de impacto destinadas a corregir el rumbo económico en un contexto altamente inflacionario y, también, cambiar el humor social, como un nuevo IFE para sectores informales y un incremento en las jubilaciones y pensiones, que apuestan básicamente a inyectar dinero en el bolsillo aún a costa de una mayor emisión monetaria.

Además, ya se decidió el aumento del mínimo no imponible de Ganancias para que el piso actual de $ 150.000 se actualice por inflación. El decreto, que se publicaría en breve, lo eleva a $ 175.000 brutos para así evitar que las subas salariales queden atrapadas en el impuesto a los trabajadores de la cuarta categoría.



Esto se suma a la drástica renovación del gabinete nacional, impulsada por la amenaza de fractura tras el enfrentamiento explícito entre el jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Kirchner.



" Necesitan ganar . Y para eso van a inventar lo que sea. El tema es cómo: van a poner en funcionamiento la máquina de imprimir billetes ", alertó Roberto Cachanosky en una entrevista periodística.

El economista mostró un gráfico donde se leía: "Inflación acumulada desde 1935: 398.403.051.570.851.000% (398.403 billones por ciento)". Y agregó: "¿Le entra en la cabeza a alguno qué significa esto? Que no tenemos moneda . ¿Y estos quieren hacer política monetaria con esto?".

En su exposición, precisó que " en noviembre de 2019, cada persona en la Argentina tenía, en promedio, 6 billetes de $ 1000 en el bolsillo; en cambio, hoy cada uno tiene 25 billetes de $ 1000, en promedio . ¿Pensás que la gente puede comprar más cosas con eso?".

Sobre las medidas anunciadas y en definición , Cachanosky fue tajante al considerar que no le alcanzarán al oficialismo para cambiar el humor electoral : "Acá le pegaron al local de barrio, no solamente a la gente que vive en Recoleta. Le pegaron a los sectores de clase media y media baja, y los mandaron a ser pobres. Les mataste su forma de vida, y encima los retabas".



Cachanosky también hizo un diagnóstico tajante sobre la renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional .



Ayer se conoció el discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el jefe de Estado argentino calificó de "endeudamiento tóxico e irresponsable" la deuda contraída con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este 'deudicidio' quiero mencionar una cifra. Los recursos aprobados por el Fondo a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de u$s 57 mil millones , el equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en el año de la pandemia a 85 países del mundo. No hay ninguna racionalidad técnica, ni lógica ética, ni sensibilidad política que pueda justificar semejante aberración. Lo más grave es que gran parte de los recursos suministrados a la Argentina han sido fugados del país por una apertura irresponsable de las cuentas de capital".

Al respecto, Cachanosky aclaró que "eso es solo una parte de la historia argentina: durante el gobierno de Mauricio Macri, la deuda crecía a u$s 1387 millones por mes, mientras que bajo la gestión de Fernández lo hace a u$s 2243 millones. Y cuando habla de la deuda, no cuenta los u$s 30 mil millones que agregó al Banco Central. Al país le sale más barato el crédito con el Fondo que la deuda que está tomando hoy en día el Central, que este Gobierno multiplicó por cuatro ".