En los últimos meses, el mercado financiero argentino vive una primavera que el Gobierno celebra como una victoria de su plan económico. Con un “crawling peg” —microdevaluaciones programadas— al 1% mensual y una brecha cambiaria en mínimos históricos, el peso parece haber recuperado terreno. Sin embargo, para el economista Roberto Cachanosky, detrás de esta calma se esconde un fenómeno peligroso: una rentabilidad en dólares que desafía cualquier lógica productiva. “El que apostó al peso y se colocó a tasa desde que empezó Milei hasta ahora, ganó el 88% en dólares. Ese sería el mejor argumento para demostrar que el modelo es un fracaso”, disparó Cachanosky en una entrevista en el canal Net TV. Para el analista, un rendimiento anual compuesto cercano al 37% en moneda dura es insostenible y refleja un fenómeno de carry trade (o “bicicleta financiera”) que ya tuvo finales abruptos en la historia argentina. Cachanosky no anda con vueltas: compara el esquema actual con hitos oscuros del pasado económico, como la “tablita” de Martínez de Hoz, el Plan Primavera de Alfonsín o el inicio del gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué es un riesgo? El economista explica que cuando las tasas de interés en pesos superan con creces el ritmo de devaluación, se genera una ganancia artificial en dólares. El problema surge cuando esos inversores deciden “realizar” la ganancia, es decir, vender sus pesos y volver al dólar masivamente. Es ahí donde, según sus palabras, se produce el efecto “Puerta 12”: todos quieren salir al mismo tiempo y el esquema vuela por los aires. A pesar de que los datos recientes del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) mostraron un repunte del 4,4%, Cachanosky pide cautela y sugiere “no descorchar champán antes de tiempo”. Su diagnóstico se basa en tres pilares de preocupación: Uno de los puntos más críticos del análisis es la situación de las tarjetas de crédito. El especialista observó que la morosidad bancaria saltó de niveles del 2,5% a casi el 10% en algunos segmentos. La gente, al no llegar a fin de mes, recurre al pago mínimo de la tarjeta, financiando comida con tasas que, en dólares, pueden llegar al 50% anual. “Es una bola de nieve”, advierte. En Brasil a esto lo llaman inadimplência; en Argentina, es una bomba de tiempo para el consumo interno que el Gobierno parece ignorar en su afán por secar la plaza de pesos. Sobre el cierre, Cachanosky se metió en el debate que reavivó Domingo Cavallo: la necesidad de una bimonetaridad. A diferencia de una convertibilidad rígida de 1 a 1, la propuesta es darle curso legal al dólar para que compita con el peso. “No es tan complicado de hacer, hay que cambiar un solo artículo del Código Civil y Comercial”, explicó. Para el economista, permitir que la gente use la moneda que quiera podría ser una salida, pero advierte que si no se recupera la confianza y se baja el costo de vida en dólares —que subió un 12% solo en los últimos dos meses—, cualquier parche legal será insuficiente. Si estás pensando en hacer tasa con tus ahorros, recordá que, como dice Cachanosky, la ganancia es extraordinaria, pero el riesgo de que la historia se repita siempre está a la vuelta de la esquina.