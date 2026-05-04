El riesgo país arrancó mayo con el pie izquierdo. Trepó hasta los 558 puntos básicos, mientras que los bonos argentinos cayeron hasta 1,1 por ciento. El revés llegó en un día con viento de frente global, donde cayeron los índices bursátiles en Wall Street y aumentaron los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense hasta el 4,442 por ciento. El Merval en dólares también retrocedió 2,2% y se ubicó en los u$s 1842, su menor nivel desde marzo. El retroceso en la plaza local estuvo explicado por caídas el viernes pasado en Wall Street, que se vieron reflejadas en el precio de los activos este lunes. Los ADR de empresas argentinas subieron hasta 3,5%, liderados por Irsa. La contracara fue Tenaris, que perdió 2,2%, y Mercado Libre, que bajó 2 por ciento. Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold, remarcó que el mercado está atento a tres factores: la acumulación de reservas del Banco Central, las tasas de interés y el tipo de cambio. “El BCRA tiene que seguir en el camino de acumulación de reservas. En tanto y en cuanto la compra continúe, el riesgo país bajará y los activos argentinos, más que nada los bancos, pueden subir más”, afirmó. Los analistas aseguran que si las tasas bajan, se beneficiarán las acciones de los bancos, golpeados por la suba de la morosidad. Florencia Blanc, senior economist de Aldazábal y Cía, remarcó que el mercado también está observando la evolución de la actividad económica, “particularmente en los sectores intensivos en empleo, dado su impacto potencial sobre la aprobación del gobierno de cara al ciclo electoral de 2027″. A un año y medio de los comicios, las expectativas políticas empiezan a dominar las mentes de los inversores. “Es muy probable que tengamos mucha volatilidad. Está todo bien con el programa de acumulación de reservas, pero ante cualquier ruido político, los mercados van a moverse", agregó Palais. Isabel Botta, product manager en Balanz, remarca que la incertidumbre electoral se traduce en dos definiciones clave: pesos versus dólares y corto versus largo plazo. “Por un lado, se reabre el debate sobre si continuar haciendo tasa en pesos —aprovechando el contexto actual— o comenzar a dolarizar carteras, especialmente en un escenario donde la liquidación de la cosecha aporta algo de calma transitoria. Esta decisión no es menor, ya que depende en gran medida de las expectativas sobre el rumbo político y macroeconómico hacia adelante", afirma la especialista. “Quienes optan por mantenerse en instrumentos en pesos enfrentan una segunda disyuntiva: extender duración para capturar mejores retornos o mantenerse en el corto plazo, priorizando liquidez hasta tener mayor visibilidad electoral”, agrega. La rueda en la Argentina estuvo en línea con lo que sucedió en los mercados globales. El Dow Jones cayó 1,13%, mientras que el S&P 500 perdió 0,41%. Por su parte, el Nasdaq retrocedió 0,19 por ciento. La atención de los inversores volvió a estar enfocada sobre el Estrecho de Ormuz. El precio del barril de petróleo WTI trepó a u$s 104, mientras que el crudo Brent operó a u$s 113. "La perspectiva del mercado es que empiece a aflojar la guerra en Medio Oriente y que se reactive el Estrecho de Ormuz. Si eso sucede, el precio del petróleo probablemente empiece a bajar, y eso no será positivo para YPF, Vista y el sector petrolero argentino", aseveró Palais.