Más de 800 marcas ya confirmaron su participación en una nueva edición del Hot Sale 2026, que comenzará el lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el miércoles 13. El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), vuelve a ubicarse como uno de los principales impulsores de ventas del año para empresas, pymes y emprendedores. Para esta edición, casi la mitad de las compañías participantes (48%) son PyMES, mientras que el 30% corresponde a firmas del interior del país. En total, ya hay más de 800 marcas confirmadas. Habrá más de 15.000 MegaOfertas con descuentos de hasta el 50%. En este escenario, desde la CACE destacan que el Hot Sale se vuelve aún más relevante frente a un consumidor más racional, que planifica sus compras y prioriza el financiamiento. “El Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales”, señaló su presidente, Andrés Zaied. De cara a 2026, las expectativas del sector son positivas y apuntan a repetir -e incluso superar- el desempeño del año pasado, impulsado por una mayor participación de marcas, mejores condiciones comerciales y una base de usuarios digitales ya consolidada. Según comentaron algunas marcas participantes, la apuesta para este evento tendrá foco en: Más cuotas sin interés; descuentos fuertes; liquidación de stock y envíos más rápidos y gratuitos. Los consumidores podrán navegar en 11 categorías (Electro y Tecno; Viajes; Bebés y Niños; Salud y belleza; Deportes y Fitness; Indumentaria y Calzado; Muebles, Hogar y Deco; Supermercado, Gastronomía y Bodegas; Motos y Autos; Servicios y Varios) y acceder a más de 15.000 MegaOfertas. También se destacan: Entre las marcas más destacadas que formarán parte del evento se encuentran grandes jugadores del retail, tecnología, consumo masivo y turismo como Adidas, Aeropuertos Argentina, Almundo, Carrefour Argentina, Frávega, Mercado Libre, Samsung, Movistar, Sodimac y Farmacity, entre otras.