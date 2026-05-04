La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.5 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 4 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.22% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.55 pesos y un mínimo de 17.44 pesos. En la última semana, el Dólar registró un leve aumento de 0.66%, pero en el último año acumula una caída de -9.05%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia alcista: seis avances y cuatro retrocesos, con dos correcciones intermedias y cierre al alza, lo que indica impulso positivo con volatilidad moderada. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 5.95%, es menor que la volatilidad anual del 8.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que ha habido un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un mayor apetito de los inversores por esta moneda en el mercado. En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, la tendencia sería a la baja, lo que indicaría una devaluación del Dólar ante otras divisas. En caso de ser cero, significaría que la moneda se mantiene estable sin grandes variaciones. El análisis de esta tendencia positiva sugiere un posible aumento en la confianza de los inversores y un entorno económico favorable. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.