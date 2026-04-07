El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, confirmó que abril será el último mes del programa Volver al Trabajo, el cual había reemplazado a Potenciar Trabajo. Ante el anuncio, la CTA Autónoma de Córdoba y la Federación Nacional Territorial (FeNat-CTAA) se movilizó a los Tribunales Federales de Córdoba para frenar el cierre del programa. En este marco, se presentó un Recurso de Amparo Judicial para evitar que se baje este programa. El programa Volver al Trabajo tendrá su fin en abril del 2026, según confirmaron desde Capital Humano. La decisión afectará a unos 950.000 beneficiarios que, de ahora en más, deberán migrar hacia un sistema de formación laboral basado en vouchers si desean mantener el acompañamiento estatal. Esta decisión busca eliminar la transferencia directa de fondos sin contraprestación específica y busca que los beneficiarios se vuelquen al Portal Empleo para que tengan nuevas habilidades. Sin embargo, cientos de beneficiarios se movilizaron en los Tribunales Federales de Córdoba para protestar contra esta decisión del Gobierno Nacional y frenar el intento de cierre del programa Volver al Trabajo. Además, se presentó de manera formal un Recurso de Amparo Judicial para evitar que se dé de baja este programa. En el Recurso de Amparo Colectivo, las organizaciones sociales y gremiales exigen “la creación inmediata de políticas de trabajo e inclusión laboral alternativas a los programas de empleo que el Gobierno se prepara para eliminar, o en su defecto la suspensión de la eliminación del programa Volver al Trabajo”. De esta manera, se busca denunciar el cierre del programa que impacta en 950 mil personas, cooperativas y “unidades productivas de la economía popular”. Además, se denuncia que no se generan alternativas superadoras de inclusión laboral, generación de ingresos y trabajo digno. Por último, se planteó la necesidad de que se actualice el monto del Salario Social Complementario ligado al Salario Mínimo, Vital y Móvil. En este sentido, la Secretaría Adjunta de la CTA y referente de la FeNaT, Silvia Alcoba, remarcó la postura de los trabajadores: “No vamos a permitir que el ajuste descargue su peso sobre los sectores más vulnerables y sobre los trabajadores que garantizan estos programas en el territorio. La Justicia debe responder ante este atropello que vulnera derechos fundamentales y deja a miles de cordobeses en la más absoluta desprotección". Asimismo, señaló: “El programa Volver al Trabajo no se toca. La estabilidad y el pan de nuestras familias no son negociables”. La protesta se propagó por el resto del país, donde más de 70 organizaciones sociales y sindicales realizaron cortes en el tránsito en horas del mediodía.