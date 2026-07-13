El Ejército Argentino modificó el régimen de compensación económica que perciben los militares que acreditan conocimientos de idiomas y redujo significativamente los porcentajes que se pagan por las certificaciones más altas.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución RESOL-2026-1510-APN-JEMGE#EA, a la que tuvo acceso El Cronista.

La misma fue firmada el 6 de julio por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Oscar Santiago Zarich, que dejó sin efecto el sistema vigente desde 2021, un mes antes del cobro de los incentivos.

La resolución reemplaza la RESOL-2021-1003-APN-JEMGE#EA, dictada durante el gobierno de Alberto Fernández, que había creado una compensación anual destinada a oficiales y suboficiales con certificación de idioma inglés otorgada por la Escuela de Idiomas del Ejército.

Qué cambia

La principal modificación está en la forma de calcular la compensación.

La resolución de 2021 establecía que el beneficio equivalía a un porcentaje del haber de un Teniente General, con la siguiente escala:

Nivel III: 20%

Nivel IV: 40%

Nivel V: 80%

Nivel VI: 100%

El nuevo esquema mantiene como referencia el haber de un Teniente General, pero reduce esos porcentajes e incorpora un nuevo nivel de ingreso:

Nivel II: 5%

Nivel III: 10%

Nivel IV: 15%

Nivel V: 20%

Nivel VI: 25%

Con un haber de referencia de $3.161.227 para un Teniente General, la compensación anual queda de la siguiente manera:

Nivel 2021 2026 II No existía $158.061 III $632.245 $316.123 IV $1.264.491 $474.184 V $2.528.982 $632.245 VI $3.161.227 $790.307

En términos porcentuales, el recorte alcanza el 50% para el Nivel III, el 62,5% para el Nivel IV y el 75% para los niveles V y VI.

Es decir, quienes tenían la compensación más alta en agosto iban a cobrar $3.161.227, hoy cobrarán $790.307.

Más idiomas, pero menores montos

Además de modificar la escala, la resolución amplía el alcance del beneficio.

Mientras que el régimen de 2021 contemplaba únicamente certificaciones de idioma inglés, la nueva norma incorpora también inglés técnico y francés técnico.

También suma a quienes acrediten el Nivel II, que anteriormente no recibían compensación.

Los fundamentos

En los considerandos, ambas resoluciones sostienen que el dominio del inglés resulta esencial para la interoperabilidad con otros ejércitos y para la participación en operaciones combinadas y misiones de Naciones Unidas.

Ejército Argentino

Además, reconocen que muchos militares financian con recursos propios su capacitación en idiomas.

La resolución de 2026 agrega que el inglés técnico y el francés técnico tienen especial relevancia para las comisiones en el exterior y mantiene la naturaleza del beneficio como una asignación no remunerativa y no bonificable, por lo que no integra el salario básico ni genera adicionales.

Un beneficio anual

La compensación está destinada a oficiales, desde Subteniente hasta Teniente Coronel, y suboficiales en actividad que tengan vigente la certificación expedida por la Escuela de Idiomas del Ejército.

El beneficio se liquida una vez al año. “Muchos contaban con ese dinero para suplir los bajos salarios”, afirmó una voz del sector a El Cronista.

En el régimen de 2021 se abonaba con los haberes de junio y tenía una vigencia de tres años desde la aprobación del examen.

La nueva resolución dispone que el pago se realizará con los haberes de julio y condiciona su percepción a que la certificación continúe vigente conforme a las reglas de la Escuela de Idiomas del Ejército.