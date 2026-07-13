Más ajuste para las Fuerzas Armadas: el Ejército recortó un incentivo clave para militares capacitados
Una resolución firmada por el jefe del Ejército reemplazó el régimen vigente desde 2021 y redujo significativamente la compensación anual que perciben oficiales y suboficiales con certificaciones en inglés e idiomas técnicos. En los niveles más altos, el recorte alcanza los $ 2,3 millones por persona.
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