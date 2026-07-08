Bienes Personales: el error que hace que no te puedas dar de baja aunque no debas pagarlo
A pesar de que una gran cantidad de contribuyentes ya no están alcanzados por el impuesto, se encuentran con problemas para darse de baja. Cuáles son los motivos más frecuentes de bloqueo y cómo evitarlos.
El Gobierno aprobó dos operaciones de financiamiento internacional por hasta u$s 3200 millones. Una será por u$s 2000 millones con garantía del Banco Mundial y otra por u$s 1200 millones con respaldo parcial del BID.