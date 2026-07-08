Todos los años, cuando ARCA actualiza el mínimo no imponible de Bienes Personales por inflación, un grupo de contribuyentes deja de estar alcanzado por el impuesto sin darse cuenta. El problema aparece después, cuando intentan dar de baja la inscripción por internet, el sistema les rechaza el trámite, y de ahí nace la idea de que la baja es casi imposible imposible de tramitar online.

Esto sucede porque el sistema exige un orden de pasos muy específico y, si el contribuyente no lo respeta, bloquea la operación de forma automática. Entender esa lógica permite distinguir cuándo alguien puede realmente pedir la baja y cuándo el rechazo tiene una causa concreta que hay que resolver antes.

Cuándo se puede pedir la baja de Bienes Personales

La condición para dar de baja el impuesto es una sola, el patrimonio gravado del contribuyente debe quedar por debajo del mínimo no imponible vigente para el período fiscal que se liquida. Para el período fiscal 2025, que se declara en 2026, el mínimo no imponible general se ubica en $ 384.728.044,57, mientras que la vivienda única destinada a casa habitación queda exenta hasta un valor de $ 1.346.548.155,99(dato confirmado mediante una búsqueda independiente en el sitio de ARCA, no forma parte de material provisto directamente).

Cualquier persona humana o sucesión indivisa inscripta en el impuesto cuya valuación total de bienes, al 31 de diciembre del año que se liquida, no supere ese piso, puede solicitar la baja. No importa si en años anteriores pagó el impuesto sin problemas, lo único relevante es el patrimonio del período que se está liquidando.

Bienes Personales: por qué el sistema de ARCA rechaza el trámite

La causa más frecuente de rechazo es no haber presentado la declaración jurada determinativa del período en el que el patrimonio dejó de superar el mínimo. ARCA exige que esa declaración esté presentada, con los bienes valuados en cero o por debajo del tope legal, como condición previa para procesar la baja. Si el contribuyente intenta cancelar la inscripción sin haber hecho esa presentación, el sistema bloquea la operación automáticamente.

A eso se suman otros motivos que también generan rechazo:

Declaraciones juradas de años anteriores sin presentar, aunque no tengan relación directa con Bienes Personales.

Saldos adeudados, intereses o multas automáticas sin cancelar en cualquier impuesto donde el contribuyente esté inscripto.

Anticipos que el sistema ya liquidó para el año siguiente, que deben quedar sin efecto al procesarse la baja.

Alertas o inconsistencias en el domicilio fiscal electrónico, que suelen requerir una resolución presencial en una dependencia de ARCA antes de poder continuar con cualquier otro trámite digital.

El sistema no distingue entre estos motivos al momento de mostrar el error. Por eso, antes de iniciar la baja, conviene revisar la situación fiscal general del contribuyente y no sólo la de Bienes Personales.

El plazo para solicitar la baja en Bienes Personales

ARCA establece que el contribuyente queda liberado de presentar la declaración jurada del período fiscal siguiente únicamente si solicita la baja hasta el 31 de diciembre del período fiscal correspondiente. Si ese plazo venció, la baja ya no se tramita por la vía estándar del Sistema Registral, sino como baja retroactiva a través del servicio “Presentaciones Digitales”.

Cuando la declaración jurada está presentada y no existen deudas, presentaciones pendientes ni alertas de domicilio, el trámite se resuelve fácil desde arca.gob.ar.

Se ingresa con CUIT y Clave Fiscal al servicio “Sistema Registral”, se selecciona “Registro Tributario” y luego “F 420/T Baja de Impuestos/Regímenes”, se elige el impuesto y el motivo de la baja, y se confirma la operación. El sistema genera una constancia de cancelación descargable.

Qué pasa si el patrimonio vuelve a crecer

La baja no es definitiva, ya que si en un período fiscal posterior el patrimonio del contribuyente vuelve a superar el mínimo no imponible vigente en ese momento, corresponde reinscribirse y retomar la presentación de la declaración jurada determinativa. ARCA aplica siempre el mismo criterio, el nivel de patrimonio gravado del año que se liquida, sin importar si el contribuyente estuvo dado de baja voluntariamente o nunca estuvo inscripto.