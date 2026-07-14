Mientras Brasil y México concentran la mayor parte de las compañías de mayor valor bursátil de América Latina, Argentina apenas logró colocar un representante entre los gigantes corporativos de la región. Se trata de Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperin, que hoy ocupa el segundo puesto del ranking de capitalización bursátil.

Aunque dejó de liderar el listado durante el primer semestre de 2026, la compañía continúa siendo la única representante argentina entre las cinco empresas más valiosas de América Latina , un grupo dominado por petroleras, bancos y empresas de telecomunicaciones.

El ranking de las empresas más valiosas de América Latina

El ranking elaborado a partir de la capitalización bursátil de las principales compañías latinoamericanas muestra un claro predominio de Brasil y México.

Las cinco empresas de mayor valor de mercado son:

Petrobras (Brasil): u$s 105.360 millones.

Mercado Libre (Argentina): u$s 94.510 millones.

Itaú Unibanco (Brasil): u$s 90.600 millones.

Grupo México (México): u$s 86.600 millones.

América Móvil (México): u$s 79.700 millones.

Por qué Mercado Libre sigue siendo una excepción

A diferencia del resto de las empresas del ranking, Mercado Libre construyó su valor sobre un modelo de negocios basado en el comercio electrónico, la logística y los servicios financieros digitales.

En diálogo con El Cronista, Nicolás Parreira, asesor financiero y director financiero en Grupo Sigma, explicó que la empresa continúa siendo una de las historias de crecimiento más sólidas de América Latina.

“Mercado Libre mantiene un ecosistema integrado de comercio electrónico, logística y servicios financieros que sigue expandiéndose. Lo que cambió fue el contexto financiero”, sostuvo.

Según el especialista, el mercado se volvió mucho más exigente con las compañías de crecimiento. “Hoy ya no alcanza con mostrar expansión de ingresos. Los inversores también exigen mayor rentabilidad, generación de caja y valuaciones más razonables”, explicó.

En un escenario de tasas de interés elevadas, los beneficios esperados para los próximos años pierden valor relativo, una dinámica que suele afectar especialmente a las empresas tecnológicas.

Qué explica el dominio de Brasil y México

El predominio brasileño y mexicano responde, en gran medida, al renovado interés de los inversores por empresas ligadas a sectores tradicionales de la economía. Parreira explicó que durante los últimos meses el mercado volvió a favorecer compañías con una elevada generación de caja y capacidad para distribuir dividendos.

“Durante los últimos meses, el mercado volvió a premiar compañías con fuerte generación de caja, dividendos y exposición a commodities , impulsadas por un petróleo más firme y un contexto internacional donde las tasas siguen relativamente elevadas. Petrobras reúne todas esas características”, sostuvo.

Ese cambio de preferencias impulsó no solo a Petrobras, sino también a otras empresas vinculadas con la banca, la minería y las telecomunicaciones.

¿Puede Mercado Libre volver al primer puesto?

Hasta fines de 2025, Mercado Libre era la empresa más valiosa de América Latina. Sin embargo, el repunte de Petrobras modificó ese escenario durante el primer semestre de este año.

Para Parreira, el desenlace dependerá principalmente del contexto macroeconómico internacional: “Si el petróleo se mantiene en estos precios y las tasas globales continúan elevadas, Petrobras puede sostener esta posición. Pero, si el ciclo cambia, la inflación global sigue cediendo y los principales bancos centrales comienzan a bajar las tasas, es probable que vuelva el apetito por empresas de crecimiento ”, explicó.

En ese escenario, el especialista considera que la empresa fundada por Marcos Galperin tiene altas probabilidades de recuperar el liderazgo regional. “La capitalización bursátil refleja cuánto está dispuesto a pagar el mercado en cada momento, y eso cambia con los ciclos económicos”, indicó.