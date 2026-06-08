Se despide el Plan Hogar y ahora habrá que hacer este trámite para recibir el subsidio de garrafas Fuente: Shutterstock

El Gobierno nacional modificó el histórico subsidio para la compra de garrafas y lanzó una nueva versión. A partir de este mes, ya no regirá el sistema anterior que depositaba la plata mediante ANSES. Desde junio, el beneficio se entregará mediante un reintegro directo de dinero al usuario.

La Secretaría de Energía dictó una disposición donde explicó que junio es el último mes para anotarse. La medida incluye a los ex titulares del Programa Hogar y a quienes usan garrafas habitualmente. El objetivo es empadronar a todos los beneficiarios en un nuevo registro digital.

El innovador subsidio de gas

El nuevo sistema funciona con la devolución de $ 9593 por cada garrafa de 10 kilos. Para cobrarlo se debe comprar la garrafa en comercios adheridos de forma obligatoria. El reintegro se activa únicamente al abonar con las aplicaciones virtuales BNA+ o MODO .

La cantidad de garrafas con descuento cambia según el clima y la época del año. De abril a septiembre el programa cubre el costo de hasta dos unidades mensuales. Durante los meses restantes del año el beneficio alcanza para una sola garrafa.

El dinero de la devolución se deposita de manera automática en la billetera virtual elegida. En el caso de MODO se puede usar cualquier banco adherido al sistema. De esta forma, no es necesario ser cliente único del Banco Nación.

Los requisitos para cobrar el nuevo subsidio de gas

El requisito principal es anotarse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados antes de fin de mes. Los ingresos de todo el grupo familiar no pueden superar los $ 4.303.392 mensuales. Ese monto límite equivale exactamente al valor de tres Canastas Básicas Totales.

Se permite superar ese tope de ingresos en tres situaciones de excepción muy puntuales:

si la familia tiene un Certificado Único de Discapacidad vigente.

si hay un veterano de guerra,

si viven en un barrio popular.

Por otro lado, hay restricciones estrictas sobre los bienes que posee el grupo familiar registrado. No se pueden tener autos con menos de tres años de antigüedad, ni tampoco califican quienes tengan tres inmuebles, aeronaves o embarcaciones de lujo.

La inscripción para recibir este beneficio se realiza de forma totalmente digital. Los interesados deben completar el formulario en la web oficial del Gobierno.