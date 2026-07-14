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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 14 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8323 (Cocinero).

 1°8323 11°2120 
 8746  12°7389
 3°8477  13°8861 
 7761  14°0644 
 4652  15°1873 
 6°8449  16°7174
 7965  17°2857 
 8586  18°7241 
 6064  19°4478 
 10°1095 20°5493 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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