La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 14 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8323 (Cocinero).

1° 8323 11° 2120 2° 8746 12° 7389 3° 8477 13° 8861 4° 7761 14° 0644 5° 4652 15° 1873 6° 8449 16° 7174 7° 7965 17° 2857 8° 8586 18° 7241 9° 6064 19° 4478 10° 1095 20° 5493

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.