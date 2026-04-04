La ciudad de Villa María, Córdoba, dispondrá de una renovada Circunvalación que será fundamental en la región para interconectar diversos puntos, incluyendo la ciudad de Villa Nueva. Esta obra que conecta la Ruta Provincial 4 y la Ruta Nacional 9. Este proyecto representa un avance significativo en la infraestructura vial de la región, mejorando la conectividad y facilitando el tránsito entre localidades. La Circunvalación beneficiará a los residentes, transportistas y turistas, ya que optimizará el traslado y la comunicación terrestre en una región de alta producción. Asimismo, proporcionará seguridad vial en un área de intenso tránsito de vehículos y camiones de carga. Este proyecto permitirá reorganizar el tránsito pesado, dado que derivará a los vehículos de carga por una traza vial. El Gobierno provincial cordobés, a través de Vialidad Provincial, promovió la obra de la Circunvalación de Villa María y Villa Nueva, que incluye 7 kilómetros pavimentados, en los cuales se construyeron dos puentes, una rotonda y una adecuación hidráulica que será fundamental para la comunicación terrestre. Uno de los puentes se sitúa sobre el río Ctalamochita, con una longitud de 150 metros y un ancho de 13 metros, mientras que el otro se encuentra sobre la Ruta Provincial 2, con una longitud de 95 metros y un ancho de 13 metros. En diálogo con El Constructor, el gobernador cordobés señaló: “Es una obra icónica no solo para los vecinos de Villa María y Villa Nueva, sino también para el interior de la Argentina, ya que es uno de los proyectos civiles más importantes en marcha”. Además, agregó que esta renovación se transformará en un eje vertebrador de la conectividad en la Región Centro, vinculando la educación, la producción, la universidad y el parque industrial. “Será un antes y un después para Villa María y Villa Nueva”, concluyó. Todo este avance se da en el marco de un importante plan provincial para mejorar la infraestructura de los caminos y favorecer a miles de conductores que utilizan este trazo para trasladarse día a día. Si bien la renovación está avanzada en un 95%, todavía no se confirmó la fecha exacta en la que estará disponible a los conductores; sin embargo, se estima que en la primera mitad del año ya podría estar habilitado para su correcta utilización. En este marco, el gobernador Martín Llayora visitó las obras que están a punto de ponerse a disposición, en el que recorrió el Arco Sudeste de la Circunvalación.