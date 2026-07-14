Con una marcada preocupación sobre la economía, pero una lenta y progresiva recuperación de la imagen de la gestión de Gobierno, la sociedad argentina transmite hoy una visión dispar sobre la situación del país, que esboza el delicado escenario en el que se definirá la elección presidencial del año próximo.

Las diferentes miradas surgen del Monitor del Humor Político y Social que D’Alessio Irol/Berensztein realiza mensualmente y de forma exclusiva para El Cronista.

El estudio, realizado a fin de junio de manera online entre 800 adultos en todo el país, exhibe que se acentúa la evaluación mayoritariamente negativa sobre el estado actual de la economía, al punto que dos de cada tres entrevistados se expresa en esa línea.

Y también la personal, particularmente, porque apenas un 57% de los votantes libertarios de 2025 que fueron encuestados consideran que su situación mejoró respecto de la registrada hace un año, el menor nivel a lo largo de la administración Milei.

Pero, por otra, la medición revela que la inflación, el mayor desvelo de los argentinos hasta hace dos años, salió de la agenda de las principales preocupaciones. Fundamentalmente a partir de la desaceleración que volvió a mostrar el Índice de Precios al Consumidor en los últimos meses.

No obstante, hoy es el temor a la insuficiencia de los ingresos para mantener el nivel de vida el que surge al frente de esa lista, que incluye el costo de los servicios públicos y la salud en los primeros lugares. Datos que contribuyen a una proyección sobre la situación económica dentro de un año en la que predomina la visión negativa.

Al respecto, el consultor Eduardo D’Alessio remarcó que “cada vez más emergen los problemas microeconómicos familiares, como el punto neurálgico de cierto nivel de escepticismo respecto al futuro”.

Sin embargo, un 83% de los votantes libertarios confían en que el escenario será mejor en doce meses, cuando la carrera electoral ya esté lanzada. Es la base que impulsa el crecimiento de la imagen del Gobierno, que alcanza al 40% de aceptación general y el 85% entre el elector de La Libertad Avanza.

Sobre este tema, D’Alessio remarcó que “hay indicios de recuperación” que se comprueban con los tres meses consecutivos de leve repunte, si bien descartó una impacto de la salida de Manuel Adorni “en una recuperación franca de imagen de la gestión de Gobierno”.

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Adorni llegó al final de su trayecto en la jefatura de Gabinete con la peor imagen entre los principales dirigentes. Todo lo contrario a lo que experimenta su antecesor en el cargo, Guillermo Francos, quien encabeza la lista con un 44% de imagen positiva, por encima de la senadora Patricia Bullrich (43%) y el nuevo ministro coordinador Diego Santilli (41%).

El presidente Milei mantiene su nivel de imagen positiva en 36%, en línea con el del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, pero por debajo de opositores como la diputada Myriam Bregman (39%) y el gobernador bonaerense Axel Kicillof (38%), así como del ex presidente Mauricio Macri (37%).

La clave pasará por saber si esta paridad en el nivel de imagen positiva se transformará en votos a la hora elegir quién administrará el país desde diciembre de 2027. El arranque de la carrera electoral se acerca y hoy la pista aparece abierta.