Encuesta: cómo evalúa la sociedad al Gobierno, qué le preocupa y a qué dirigentes prefiere
El Monitor que elabora D’Alessio Irol/Berensztein esboza el delicado escenario en el que se definirá la elección presidencial. El impacto de la economía, la imagen de los dirigentes, cuál es el mayor temor y cómo se proyecta el futuro
A cuánto está el dólar blue hoy martes 14 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.