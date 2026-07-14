Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 14 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9985 - Linterna

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 14 de julio

1° 9985 11° 0910 2° 5496 12° 3935 3° 3137 13° 5524 4° 3351 14° 7833 5° 1297 15° 3579 6° 5496 16° 5973 7° 3340 17° 5910 8° 4005 18° 8216 9° 0786 19° 9200 10° 9182 20° 2051

¿Qué significa soñar con Linterna?

Soñar con la Linterna simboliza claridad, guía y la revelación de verdades ocultas en tu camino.

Si su luz brilla con fuerza, anuncia soluciones y confianza; si está tenue o apagada, indica dudas, bloqueo o necesidad de apoyo.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.