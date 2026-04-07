Si bien las billeteras virtuales y los pagos digitales ganaron terreno en el último tiempo, los cajeros automáticos son fundamentales para la extracción de dinero en efectivo. Los límites varían según el banco, el tipo de cuenta y el perfil de cada cliente, sin embargo, para el mes de abril se actualizaron los topes en algunas entidades financieras. Lo primero a tener en cuenta es que el monto varía según el banco y el tipo de cuenta del cliente, no obstante, en general rondan entre los $400.000 y $4.000.000 diarios para el mes de abril. También influye si se utilizan terminales propias o de otras entidades. Las sumas de dinero que se pueden retirar en abril por cada banco son: Cabe aclarar que la mayoría de las entidades financieras permiten el control del tope de retiro de efectivo, según su tipo de cuenta. Esto se realiza a través de la aplicación oficial o de la banca online. Ante cualquier duda los usuarios podrán consultar a su banco por los canales oficiales.