Un dato de EE.UU. cambió el humor del mercado: cómo reaccionan las acciones y los bonos argentinos
Los activos argentinos operan con mayoría de subas tras el dato de inflación de Estados Unidos. El repunte del petróleo por la tensión en Medio Oriente, el IPC de junio y la licitación del Tesoro completan una semana clave para la City.
Los activos argentinos operan con mayoría de subas tras el dato de inflación de Estados Unidos. El repunte del petróleo por la tensión en Medio Oriente, el IPC de junio y la licitación del Tesoro completan una semana clave para la City.