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El Comité Evaluador de los proyectos que tendrán los beneficios del RIGI aprobaron un proyecto de Liex. Es una iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en Saltar Tres Quebradas en Fiambalá, Catamarca.

Según lo informado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el proyecta tendrá una inversión de u$s 709 millones para la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

Se estima que el proyecto puede generar u$s 400 millones anuales en exportación durante 19 años, lo que totalizaría u$s 7600 millones.

Además, habrá pozos para la extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares, obras de control de inundaciones y demás infraestructura necesaria para el funcionamiento del complejo.

“Este nuevo RIGI aprobado generará 4406 puestos de trabajo directos e indirectos, entre las etapas de construcción y operación”, indicó Caputo.

Liex es subsidiaria de la compañía china Zijin Mining Group, uno de los principales grupos mineros del mundo. Su proyecto cerca de la frontera con Chile.

Desembarcó en el país en 2022, cuando adquirió el capital accionario de Neo Lithium Corp en Canadá y al controlar la empresa decidió invertir a través de su subsidiaria en Argentina.

Su proyecto estrella es una planta de carbonato de litio e n el proyecto Tres Quebradas (3Q)

Su plan posee dos fases. En la primera, apuntan a producir 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio. En la segunda, duplicarían ese volumen.

Catamarca también concentra inversiones en minería, con tres proyectos aprobados por u$s 1.587 millones que prevén generar 3956 puestos de trabajo.

Catamarca, además de Liex, posee Hombre Muerto Oeste (HMW), por u$s 292 millones, Diablillos (u$s 764 millones) y Fénix Expansión (u$s 531 millones).

Las inversiones proyectadas por el RIGI se focalizan en 10 provincias.

Río Negro concentra los proyectos de mayor magnitud dentro del régimen. En total, suma tres iniciativas por u$s 19.356 millones, que prevén generar 6433 empleos.

Un gran proyecto que marcha con paso firme es el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), con u$s 2900 millones, como antesala del proyecto de Licuefacción de Gas Natural, que demandará u$s 15.156 millones. Luego está el San Matías Pipeline, con u$s 1300 millones.

San Juan concentra cuatro proyectos aprobados por u$s 13.473 millones, que generarán más de 36.000 puestos de trabajo.

Las iniciativas son casi todas mineras. Se destacan Vicuña (u$s 9700 millones), Los Azules (u$s 2672 millones) y Carbonatos Profundos (DCP) (u$s 665 millones).

En Salta hay dos proyectos: Rincón (u$s 2744 millones) y Diablillos (u$s 764 millones).

Jujuy suma un proyecto aprobado por u$s 1241 millones, que generará 1787 empleos. Es la ampliación del proyecto Cauchari Olaroz.

Neuquén cuenta con dos proyectos aprobados por u$s 5821 millones que generarán 3289 empleos. Hay una parte de San Matías Pipeline SA (la otra está en Río Negro), poru$s 1300 millones y Rincón de Aranda, con u$s 4521 millones

La Pampra suma un proyecto de infraestructura energética por u$s 550 millones, que es la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno.

Parque eólico La Elbita de Genneia, la empresa de mayor capacidad instalada del país.

Buenos Aires reúne dos proyectos aprobados que totalizan inversiones por u$s 562 millones. Está el proyecto de Sidersa (u$s 286 millones) y un parque eólico en Olavarría, de u$s 276 millones.

Santa Fe tiene aprobado el Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes por u$s 277 millones.



