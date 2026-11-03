Los trabajadores del sector financiero recibirán dentro de poco tiempo el bono por el Día del Bancario, de acuerdo con la actualización pactada en la negociación salarial de la actividad.

La acreditación tiene como tope el viernes 6 de noviembre, jornada en la que se conmemora la fecha y en la que las sucursales de todo el país permanecerán cerradas, sin atención presencial.

De cuánto es el bono por el Día del Bancario

Este año, el bono adicional para los trabajadores bancarios quedó en $ 2.275.519,25, por encima de los $ 2.233.175,44 vigentes antes de la última revisión. La diferencia responde al 1,9% de aumento que se aplicó a las remuneraciones del sector. Sin embargo, se trata de un monto base: el importe final puede ser mayor según la categoría, la antigüedad y otros conceptos que le correspondan a cada empleado .

Hay que distinguir entre el piso que figura en el acuerdo y lo que cada trabajador efectivamente liquida. El mínimo es común para toda la actividad, pero la suma final puede variar según el puesto.

La Asociación Bancaria, el gremio que lidera Sergio Palazzo, negoció que la actualización alcanzara tanto a los conceptos remunerativos como a los no remunerativos, y también a los adicionales previstos o no en el convenio.

El Día del Bancario es el 6 de noviembre.

Por eso, quienes cobren complementos por antigüedad, función, título, zona desfavorable u otros ítems del convenio podrían recibir un monto superior . El recibo de sueldo permite comprobar lo liquidado bajo el concepto del Día del Bancario, así como los descuentos o componentes que se apliquen en cada caso.

Cuándo se cobra el bono

El acuerdo fija que el adicional debe pagarse hasta el 6 de noviembre de 2026, fecha que coincide con el Día del Bancario, que recuerda la fundación de la Asociación Bancaria en 1924.

En la práctica, el depósito puede llegar antes, dependiendo de cómo liquide cada entidad. Si el empleador decide sumarlo a una liquidación anterior, el trabajador podría verlo acreditado junto con otros haberes. En cualquier caso, el plazo máximo sigue siendo el viernes 6.

Dado que ese día los bancos estarán cerrados en todo el país , los clientes no podrán hacer trámites en las sucursales. Las operaciones digitales, las transferencias y otros servicios electrónicos dependerán de los canales que habilite cada banco, aunque el feriado gremial no modifica el plazo de pago para el personal.

El bono se suma al sueldo, no lo reemplaza

Cabe aclarar que el bono por el Día del Bancario es un beneficio anual que se agrega a la remuneración habitual. No sustituye el sueldo de noviembre ni absorbe los adicionales que correspondan por convenio, función o antigüedad. Al revisar la liquidación, el trabajador debe verificar que figure como un concepto aparte del salario mensual.

Con la escala vigente, el salario inicial conformado es de $ 2.552.560,34. A ese valor se le suman $ 73.786,55 por participación en las ganancias (ROE), con lo que el ingreso inicial total del sector llega a $ 2.626.346,89. Son cifras de referencia para quienes ingresan a un banco, sin contar los adicionales que puedan elevar la remuneración.

En la actualización de agosto, el ingreso inicial total había quedado en $ 2.577.474,74. Con el aumento de septiembre, la paritaria bancaria acumula una suba de 23,6% en los primeros nueve meses de 2026 respecto de diciembre de 2025.