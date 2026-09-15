NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, AGOSTO 24: El ministro de economia Luis Caputo ingresa a la casa rosada donde se realiza la reunion de gabinete de ministros con el presidente Javier Milei. FOTO NA CLAUDIO FANCHI

Se conoce el Presupuesto 2027: los números y el desafío que le dejó el de 2026

En esta noticia Plata en la calle y baja de impuestos

El Gobierno presenta el Presupuesto para 2027 este martes. En la previa, el ministro de Economía Luis Caputo dejó un anticipo.

“Hoy estaremos enviando al Congreso el Presupuesto 2027. Será la primera vez en nuestra historia con 4 años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera , no estando el país en default”, escribió en redes.

Según la última revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera un superávit de al menos 1,4%/PBI para el 2027 . El desafío es que se trata de un año electoral, pero el Gobierno de Javier Milei insiste en que no aumentará el gasto para asegurar los votos.

Plata en la calle y baja de impuestos

“Al populismo no se lo combate con más populismo. Se lo combate con más ortodoxia” , dijo Caputo ante empresarios, citando a Milei luego de pedir al sector privado que invierta. Ante un escenario de incertidumbre electoral y la sugerencia de que se ponga “algo más de plata en la calle”, insistió: “vamos a seguir haciendo las cosas bien”.

Reunion de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina. en el salón Azul del Senado de la Nacion; el 9 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado Fuente: Charly Diaz Azcue SENADO ARGENTINA

En ese marco, las preguntas en los comentarios no se hicieron esperar y giraron principalmente sobre un punto: la baja de impuestos, una de las promesas de campaña comprometidas por la menor recaudación, vinculada a la caída de la actividad económica y consumo. Según estimaciones privadas, el PBI habría caído 0,89% en el segundo trimestre.

“Del lado del Gobierno hay que seguir bajando impuestos, tasas de interés y seguir mejorando la infraestructura”, reconoció Caputo durante su participación en el día de la Exportación, organizado por la Cámara de Exportadores (CERA).

El vocero presidencial, Adrián Ravier, detalló en su conferencia de prensa la baja de la inflación y defendió la política económica oficial.