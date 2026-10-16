El gremio y las cámaras empresariales se comprometieron a retomar las negociaciones en la segunda quincena de enero de 2027.

La Asociación Bancaria, el sindicato que conduce Sergio Palazzo, alcanzó en las últimas horas un nuevo entendimiento salarial con las cámaras empresariales del sector para actualizar la paritaria correspondiente al mes de septiembre.

Con esta firma, el piso salarial de la actividad se consolida holgadamente por encima de la línea de los dos millones y medio de pesos .

Según el comunicado oficial difundido este viernes, se aplicó una actualización del 1,9% mensual y el salario inicial pasó a ser de $ 2.552.560,34.

A esa cifra base se le debe sumar indefectiblemente el monto correspondiente a la Participación en las Ganancias (ROE), que para el noveno mes del año quedó fijada en $ 73.786,55. De esta manera, la remuneración mínima total garantizada para un empleado que recién ingresa al sistema bancario alcanzará los $ 2.626.346,89.

Otro de los puntos centrales del anuncio fue la confirmación de la cifra que percibirán los trabajadores en concepto del bono por el “Día del Bancario”.

El sindicato detalló que el monto mínimo de esta compensación extraordinaria será de $ 2.275.519,25 y estableció que deberá ser abonado por las entidades financieras hasta el próximo 6 de noviembre .

La remuneración mínima para un empleado que recién ingresa al sistema bancario alcanzará los $ 2.626.346,89.

La entidad sindical aclaró que la actualización impactará sobre “todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”.

Con el reajuste del 1,9% aplicado ahora, los ingresos de los empleados del sector acumulan en estos primeros nueve meses del año un incremento total del 23,6% en comparación con los salarios vigentes a diciembre de 2025.

De cara al último trimestre del año en curso, las partes acordaron mantener la misma fórmula de ajuste de forma automática. El texto firmado indica que pactaron “continuar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026 con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento”.

Finalmente, el gremio y las cámaras empresariales fijaron una hoja de ruta para la apertura del próximo período paritario, comprometiéndose a retomar formalmente las negociaciones en la segunda quincena de enero de 2027.

“De esta manera garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, concluyó la conducción nacional.