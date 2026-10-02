El gremio ya informó el piso vigente, aunque la cifra todavía puede moverse con las próximas subas.

Una de las fechas más esperadas del sector financiero se acerca y los trabajadores ya hacen cuentas. El Día del Bancario se celebra el viernes 6 de noviembre y ese día no habrá atención al público en las sucursales.

La Asociación Bancaria informó que el monto mínimo del bono es de $ 2.233.175,44. La cifra surge del último acuerdo salarial, con los valores pactados con las cámaras empresariales para agosto.

El propio gremio aclaró que el monto queda sujeto a corrección según las próximas actualizaciones. Es decir, el importe final podría ser mayor al publicado hasta el momento .

La Asociación Bancaria informó que el monto mínimo del bono es de $ 2.233.175,44.

El último ajuste salarial fue de 1,7% para agosto. Con esa suba, el salario inicial quedó en $ 2.505.061,24. Sumada la participación en ganancias (ROE), de $7 2.413,50, el total llega a $2.577.474,74 .

La actualización alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, remunerativas y no remunerativas, e incluye los adicionales convencionales y no convencionales.

En lo que va del año, el aumento acumulado es de 21,3% sobre los salarios de diciembre de 2025 .

A través de un comunicado oficial, el secretariado general nacional de la organización sindical remarcó el objetivo de esta dinámica de paritarias cortas. Desde el sindicato aseguraron que este mecanismo de actualización constante permite garantizar que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo frente al movimiento de los precios.