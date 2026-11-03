En un intento de acercamiento con el sector más golpeado del modelo económico de Javier Milei su ministro de Economía, Luis Caputo, abrió la Conferencia Industrial que organiza cada año y hace más de tres décadas la Unión Industrial Argentina (UIA) e hizo anuncios para las empresas presentes

-Suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo del 2027

-Extensión del plan de 18 cuotas sobre las deudas con ARCA que vencen hasta el 30 de junio hasta el 31 de octubre. “Les damos 18 meses de plazo para que tengan más holgura, porque entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no se va a solucionar en un mes o dos”, dijo el ministro.

-La tercera es la devolución de los reintegros por deudas aduaneras que “joroba tanto a las pymes como a las grandes. Es un monto enorme que el gobierno siempre tardo mucho en devolver, de entre seis y nueve meses, y el costo es fenomenal”. “Estamos anunciando que las pymes puedan usar el 100% del saldo a favor por deudas aduaneras”, dijo el ministro y agregó que lo harán en un porcentaje creciente para las grandes empresas.

-Créditos para activar la industria automotriz, de alrededor del 20% para la compra de autos a tasa fija a través del Banco Nación.

-La última es proponer la eliminación del impuesto a los sellos a CABA y provincias. “El impuesto a los sellos es un desastre e impacta directo en el bolsillo de las industrias. Estamos hablando de entre 4 y 5 billones al año”.

“Mientras otros países se preocupaban por pagar sus deudas, nosotros nos jactábamos de cagar al mundo entero”, dijo el ministro que inició su discurso apuntando fuertemente en contra el programa económico previo al 2023, “un modelo donde no era el camino” y en el que la industria cayó, según expuso el ministro, un 11%. “La inflación y la corrupción es un negocio mucho más fácil que la inversión”, insistió Caputo en el primer piso del salón del Golden Center.

Caputo dedicó gran parte de su discurso a resaltar los errores del modelo anterior y destacar los “tres pilares” del modelo actual: estabilidad macro y previsibilidad; bajar el costo argentino; y el RIGI.

Minutos antes Silvio Zurzolo, prosecretario de la UIA y presidente de la Conferencia, le había hecho un pedido: “Al Gobierno le pedimos que la producción ocupe un lugar central en las decisiones, que escuche a las empresas, que trabaje con nosotros sobre los problemas que frenan nuestro desarrollo”.

“La competitividad se construye dentro de una fábrica y también fuera de ella. Nos corresponde mejorar la gestión, la calidad y la productividad. Y a quienes gobiernan les corresponde generar las condiciones para que ese esfuerzo tenga posibilidades de prosperar. Queremos competir, queremos integrarnos al mundo, y para hacerlo necesitamos reglas claras, condiciones equitativas y una respuesta firme al contrabando y a las prácticas ilegales de extracción”, agregó.

Bajo el lema “Talento Argentino, la fuerza que transforma”, la 32 Conferencia Industrial recibirá también al jefe de Gabinete, Diego Santilli y a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, San Juan, Catamarca y Neuquén. A lo largo de la jornada habrá además paneles sobre macroeconomía, presión fiscal, minería y energía, inteligencia artificial y futuro del trabajo, con la competitividad como uno de los ejes centrales del encuentro.

En agosto - último dato disponible- el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró la cuarta caída consecutiva, de 1,7%, en la comparación interanual y acumula un 1,2% en el año respecto a enero-agosto de 2025.

Solo tres sectores aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual: explotación de minas y canteras, que creció 11,1% interanual en agosto; electricidad, gas y agua (4.3% i.a.) y Hoteles y restaurantes (3,1% i.a.).

Por su parte, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual. Los sectores que tuvieron las mayores incidencias negativas fueron Industria manufacturera (-3,2% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,5% i.a.), restándole 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

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