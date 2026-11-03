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El gigante chino Xiaomi presentó en la Argentina la serie REDMI Note 17, su nueva generación de teléfonos celulares, y anunció la incorporación de electrodomésticos y dispositivos de audio a su catálogo local.

La principal apuesta de la nueva familia de teléfonos está en la autonomía y la resistencia. El modelo más avanzado, el REDMI Note 17 Pro Max 5G, incorpora una batería de silicio-carbono de 9210 mAh y carga rápida de 100 W. Según Xiaomi, puede alcanzar hasta tres días de autonomía, aunque el resultado depende del tipo de uso y la configuración del equipo.

La compañía también afirma que la batería puede conservar al menos el 80% de su capacidad original después de 1600 ciclos de carga, equivalentes a unos seis años de uso bajo sus condiciones de prueba. Se trata de una característica relevante en un mercado en el que la degradación de las baterías es uno de los factores que puede llevar a reemplazar un celular.

El nuevo celular Redmi NOTE 17 de Xiaomi. Xiaomi

En materia de protección, los modelos REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G cuentan con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, que acreditan distintos niveles de resistencia al polvo y al agua. Ambos también recibieron la certificación de cinco estrellas TÜV SÜD Titan Quality, vinculada con pruebas de resistencia y durabilidad.

La principal diferencia entre ambos modelos está en el hardware y la autonomía. El REDMI Note 17 Pro Max 5G incorpora un procesador Snapdragon 6 Gen 5, 8 GB de RAM y una batería de 9210 mAh con carga rápida de 100 W. El REDMI Note 17 Pro 5G, en cambio, utiliza un Snapdragon 6s Gen 4, cuenta con 6 GB de RAM y tiene una batería de 8340 mAh, con carga de 67 W. Ambos ofrecen 256 GB de almacenamiento y una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz.

Las diferencias también se extienden al apartado fotográfico: mientras que los dos equipos comparten una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica y un sensor ultra gran angular de 8 MP, el Pro Max suma una cámara frontal de 32 MP, frente a los 16 MP del Pro, y permite grabar video en 4K. Además, ofrece conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 6.0, frente a Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.1 del modelo estándar.

La Serie REDMI Note acumula más de 500 millones de unidades vendidas en todo el mundo, según datos de Xiaomi. Con esta generación, la marca busca reforzar su presencia en la gama media y ampliar su oferta más allá de los teléfonos.

El celular REDMI Note 17 Pro Max 5G. Xiaomi

Productos para el hogar

El lanzamiento incluyó dos electrodomésticos de la línea Mijia. Se trata del lavasecarropas Mijia Front Load Washer Dryer Pro, con capacidad de 10 kilos y un precio anunciado de $ 999.999, y la heladera Mijia Refrigerator Side-by-Side, de 621 litros, que llegará a $ 1.499.999.

A estos productos se suman los auriculares REDMI Headphones Neo, en color Mist Blue, cuyo precio informado es de $ 109.999. La incorporación de estas categorías forma parte de la estrategia de Xiaomi de desarrollar un ecosistema de productos digitales que abarque celulares, entretenimiento y dispositivos para el hogar.

Los nuevos teléfonos están disponibles desde este lunes. Los precios de lanzamiento serán de $ 1.699.000 para el REDMI Note 17 Pro Max 5G, $ 1.299.000 para el REDMI Note 17 Pro 5G y $ 1.049.000 para el REDMI Note 17 5G. Los electrodomésticos y auriculares también se incorporarán a la oferta de la compañía en el país.