En esta noticia Paritaria bancarios: con nuevo aumento confirmado, cuánto cobran y cómo quedan todas las escalas

En un contexto económico donde la actualización salarial es clave frente a la inflación, la Asociación Bancaria cerró un nuevo acuerdo por las paritarias bancarias 2026.

El gremio confirmó un aumento del 2,1% para los sueldos del mes de julio, consolidando un esquema de ajustes periódicos que busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores del sector financiero.

Con este nuevo incremento, el sueldo bancario inicial en julio de 2026 superó la barrera de los dos millones y medio de pesos. Específicamente, el salario conformado se ubicó en $ 2.463.757,68, a lo que debe sumarse el ítem por Participación en las Ganancias (ROE), calculado en $ 71.219,54. De esta forma, el ingreso base total para un ingresante alcanza la cifra de $ 2.534.977,22.

Este ajuste se aplica de manera proporcional sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Según detalló el sindicato, con esta actualización de julio, la paritaria bancaria acumula un incremento del 19,3% en los primeros siete meses del año, tomando como base los salarios vigentes a diciembre de 2025.

Otro punto que genera gran interés en las búsquedas del sector es la actualización del tradicional bono por el Día del Bancario. La organización sindical informó que el monto mínimo garantizado para esta compensación quedó fijado temporalmente en $ 2.196.354,74. Cabe destacar que esta cifra base deberá ser corregida de acuerdo con las futuras modificaciones salariales que logre el sector.

En cuanto a los próximos meses, el gremio y las cámaras empresariales acordaron que durante agosto se mantendrá vigente este mismo mecanismo de actualización según la evolución de los precios. Sin embargo, para definir la pauta salarial de la recta final del año, la Asociación Bancaria retomará las negociaciones formales durante la segunda quincena de septiembre.

Paritaria bancarios: con nuevo aumento confirmado, cuánto cobran y cómo quedan todas las escalas