Contar con la documentación completa evita confusiones al finalizar la relación laboral. (Fuente: Magnific / El Cronista).

El personal de casas particulares cuenta con distintas herramientas de ARCA para consultar y conservar la documentación vinculada con su relación laboral. Entre ellas se encuentran los recibos de sueldo de las empleadas domésticas y las constancias que permiten verificar los aportes registrados por el empleador.

Desde el período devengado de mayo de 2026, los empleadores deben emitir los recibos de sueldo de manera electrónica a través del Registro Especial del Personal de Casas Particulares. El trabajador puede acceder a esos documentos desde el mismo servicio, mientras que los aportes pueden consultarse por separado.

Por eso, es importante distinguir cada comprobante: el recibo permite conocer la remuneración y los conceptos liquidados en un período determinado, mientras que la constancia de pago sirve para verificar los aportes y contribuciones registrados ante el organismo.

Empleadas domésticas: dónde encontrar el recibo de sueldo

Los recibos electrónicos se encuentran dentro del servicio Personal de Casas Particulares de ARCA. Para acceder, la trabajadora debe ingresar con su clave fiscal, que debe tener como mínimo nivel de seguridad 2.

Una vez dentro del servicio, el recibo se consulta desde “Detalle del Trabajo” → “Recibos de Sueldo”. Allí se pueden visualizar y descargar las liquidaciones confeccionadas por el empleador.

El nuevo sistema comenzó a aplicarse para los períodos devengados desde mayo de 2026. El empleador debe generar el comprobante desde el Registro Especial del Personal de Casas Particulares, seleccionando la relación laboral correspondiente y la opción “Generar recibo de sueldo”.

Para confeccionarlo debe completar el período, la modalidad de liquidación, la remuneración y los demás conceptos que correspondan. El ingreso con clave fiscal valida la identidad del empleador, por lo que el recibo electrónico no necesita incorporar su firma.

Cómo consultar los aportes registrados en ARCA

Los aportes y contribuciones se consultan por separado de los recibos de sueldo. Dentro del servicio de Personal de Casas Particulares, la trabajadora puede ingresar al apartado “Ver Aportes” y seleccionar “Constancia de pago” para consultar los pagos registrados.

También existe la posibilidad de visualizar información sobre los pagos de aportes, contribuciones, intereses y saldos correspondientes al régimen mediante la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.

Conocer la diferencia es importante: el recibo de sueldo detalla cuánto se liquidó y qué conceptos fueron incluidos, mientras que la constancia de aportes permite comprobar qué pagos figuran registrados ante ARCA.

¿Qué pasa con los recibos si el sueldo se paga en efectivo?

La implementación del recibo electrónico no elimina la documentación impresa cuando el pago se realiza en efectivo. En ese caso, el comprobante debe imprimirse por duplicado: el original queda en poder del trabajador y el empleador conserva el ejemplar firmado como comprobante del pago realizado.

Si la remuneración se abona mediante un medio electrónico, el comprobante de la operación y su número de transacción constituyen la constancia del pago.

Por eso, al finalizar una relación laboral, es conveniente conservar tanto las liquidaciones como la documentación que permita comprobar los pagos y aportes registrados.