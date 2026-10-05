Tras un nuevo acuerdo paritario, se establecieron las remuneraciones mínimas que regirán desde octubre para los trabajadores rurales alcanzados por el Régimen de Trabajo Agrario, ¿cómo quedarán las escalas salariales?

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) llegó a un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales del sector, en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

El entendimiento fue firmado el 30 de julio de 2026 y posteriormente homologado por la Secretaría de Trabajo mediante la Disposición 1120/2026, del 4 de septiembre.

Desde el 1° de octubre de 2026, regirá una nueva escala que establece un salario básico de $ 1.235.833,53 para la categoría Peón General, más una suma no remunerativa de $ 12.465.

Cuánto cobra un peón rural desde octubre

La categoría peón general tiene desde octubre un sueldo básico mensual de $ 1.235.833 y un valor diario de $ 54.368. Además, el acuerdo establece una suma no remunerativa de $ 12.465 para ese período.

La escala de octubre se mantiene según el acuerdo homologado hasta julio de 2027.

Trabajadores rurales.

Cómo quedan las categorías para trabajadores rurales

Según cada una de las tareas que se realicen, la paritaria pactó remuneraciones mínimas para octubre.

Los valores básicos serán:

Peón General: $ 1.235.833,53.

Peón Único: $ 1.267.286,73.

Peón de arroz, haras y cabañas: $ 1.269.906,69.

Ovejero: $ 1.280.012,44.

Tareas especializadas: $ 1.315.590,52.

Ordeñador: $ 1.323.953,65.

Puestero: $ 1.357.795,04.

Carrero y ordeñador: $ 1.363.083,96.

Conductor tractorista y maquinista: $ 1.371.311,17.

Mecánico tractorista: $ 1.439.808,93.

Capataz: $ 1.493.036,48.

Encargado: $ 1.572.503,85.

Vale destacar que el ingreso final de cada trabajador dependerá también de si cobran o no adicionales contemplados en el régimen laboral.

Cuáles son los adicionales que pueden cobrar los trabajadores rurales

La paritaria mantiene una bonificación por antigüedad para el personal permanente. El adicional es del 1% de la remuneración básica por cada año de antigüedad hasta los 10 años. Cuando la antigüedad supera los 10 años, corresponde un 1,5% por cada año.

También se establece un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas de la categoría para los trabajadores que desarrollen sus tareas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Además, el acuerdo establece una cuota de solidaridad del 2% mensual para los trabajadores comprendidos que no estén afiliados a UATRE. Los trabajadores afiliados al gremio quedan exceptuados de esa retención.