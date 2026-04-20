Para intentar frenar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, el Gobierno nacional —a través de la ANSES— oficializó la extensión del bono extraordinario de $ 70.000 para el calendario de pagos de abril de 2026. Esta medida, si bien busca apuntalar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional, no es de alcance universal: depende estrictamente de cuánto sumes entre todas tus prestaciones mensuales. El refuerzo total de setenta mil pesos está diseñado exclusivamente para aquellos beneficiarios que perciben la jubilación mínima. En abril de 2026, el haber básico se posicionó en $ 380.319,31. Si sos titular de alguna de las siguientes prestaciones y no superás la mínima, vas a recibir el bono de forma automática junto con tu haber: Para que tengas una referencia clara de cuánto va a aparecer depositado en tu cuenta, así quedan los valores para este mes: Importante: Los montos de las Pensiones No Contributivas y la PUAM se calculan como un porcentaje del haber mínimo, por lo que siempre se mantienen por debajo de ese piso y reciben el bono completo. Si tu jubilación supera los $ 380.319,31, pero no llega al tope máximo de $ 450.319,31, ANSES te pagará un proporcional. El objetivo del organismo es que ningún jubilado cobre menos de ese techo establecido. Un ejemplo práctico: si tu haber es de $ 400.000, no vas a cobrar los $ 70.000 completos, sino un adicional de $ 50.319,31 para alcanzar el límite de la escala. Esta es una de las dudas más frecuentes. Si cobrás una jubilación y, además, una pensión (por ejemplo, por fallecimiento), ANSES suma ambos montos para determinar si te corresponde el extra. El listado de exclusión definitivo para abril de 2026 incluye a: No es necesario ir a una oficina ni sacar turno para saber cuánto vas a cobrar. Es posible hacer la consulta desde tu celular o computadora siguiendo estos pasos: Allí vas a ver el detalle de tu liquidación, donde el bono debe aparecer discriminado bajo el concepto de “Refuerzo Previsional” o “Bono Extraordinario”.