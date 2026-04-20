Las jubilaciones y pensiones de ANSES experimentarán en mayo de 2026 un nuevo aumento mensual por movilidad. Si bien el organismo previsional todavía no publicó los montos oficiales del próximo mes, el dato de inflación de marzo ya se conoció y permite hacer una proyección. De esta forma, el IPC fue de 3,4%, según informó el INDEC. Con ese porcentaje, la jubilación mínima pasaría a ser de $393.174,10 en mayo. Si además se mantuviera el bono de $70.000 para los haberes más bajos, el ingreso total llegaría a $ 463.174,10. Con la aplicación del 3,4% en mayo, entonces, el haber mínimo garantizado experimentará una suba que lo ubicará en la base de los $ 393.250. Sin embargo, al sumarse la ayuda económica del bono de $ 70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $ 463.250 de bolsillo en el cuarto mes del año. Por otro lado, quienes perciban el haber más alto del sistema previsional verán su jubilación máxima trepar hasta los $ 2.646.200, marcando el techo de las liquidaciones para este período. La PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima, subiría a $ 314.539,28. Si continuara el bono de $70.000, el total sería de $ 384.539,28. En tanto, las Pensiones No Contributivas, que representan el 70% del haber mínimo, quedarían en $ 275.221,87 y llegarían a $ 345.221,87 con el refuerzo. Para los haberes más altos, si se toma como referencia una jubilación máxima de abril cercana a $ 2.559.000, el monto de mayo superaría los $ 2.645.494,20 con la misma actualización. El beneficio está destinado a todos los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. De esta forma, los prestatarios del bono de $ 70.000 serán los siguientes grupos: