Los trabajadores desvinculados sin causa podrán acceder al cobro de un bono de $ 357.800 por 12 meses que potenciará sus ingresos entre tanto encuentren otra actividad. Se trata de la prestación por desempleo, una compensación económica pagada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La ayuda tiene como principal objetivo servir de sostén económico para los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin justa causa. Las condiciones para solicitar la asistencia son las siguientes: ANSES calcula para el pago del bono el 75% de la mejor remuneración percibida durante los últimos seis meses previos al despido. El monto no podrá ser menor al 50% del salario mínimo ($ 178.900 en abril), ni mayor al 100% del piso salarial ($ 357.800). Respecto a la duración de la asistencia social, el organismo establece que puede extenderse entre 2 y 12 meses. Sin embargo, en el caso de personas mayores de 45 años, el periodo podrá ampliarse hasta un máximo de 18 meses. Se gestionará una apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para el cobro. Así, los beneficiarios podrán retirar el dinero y las sucursales y más adelante se entregará una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos. Para poder acceder a la prestación por desempleo se debe hacer el trámite de forma online o presencial. Para hacerlo por la web, se debe tener Clave de la Seguridad Social y tener los siguientes documentos: