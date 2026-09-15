El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió este martes ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes la asistencia financiera brindada a la Argentina a finales de 2025.

El funcionario sostuvo que el mecanismo de rescate resguardó el capital estadounidense y calificó a la administración argentina como un aliado estratégico en América Latina.

Cobertura y protección de los recursos del Tesoro

Durante su exposición, Bessent detalló el funcionamiento del programa instrumentado a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund - ESF), que contempló un monto de hasta u$s 20.000 millones destinado a mitigar la fragilidad de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la volatilidad cambiaria y la presión sobre los activos financieros.

El secretario enfatizó que la operatoria estuvo estructurada de forma tal que minimizó la exposición del gobierno estadounidense. “En Argentina, tuvimos una línea de swap totalmente garantizada, de la que ellos solo utilizaron un monto pequeño”, remarcó ante los legisladores. Asimismo, aseguró que la medida cumplió con el objetivo de resguardar el erario público y generó ingresos: “De hecho, obtuvimos decenas de millones de dólares” .

Un puente hacia un “socio” geopolítico

Además de los aspectos financieros y técnicos, que incluyeron herramientas de estabilización temporal para atender vencimientos internacionales —como los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)—, Bessent enmarcó la decisión dentro de la política exterior de Washington.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos (Fuente: Archivo). Fuente: Bloomberg Michael Nagle

Al ser consultado sobre las vinculaciones de la asistencia con la figura del presidente Donald Trump, el funcionario aclaró enfáticamente: “Como todos dijeron, un aliado de Trump. No. Este es un aliado estadounidense”.

En la misma línea, respaldó el rumbo económico de la gestión de Javier Milei. “Milei sacó a Argentina de gobiernos de extrema izquierda y antiestadounidenses, y el país se convirtió en un faro para América Latina”, afirmó, sumando a la Argentina junto a otras naciones de la región que, a su entender, han dejado atrás modelos estatistas para volcarse hacia economías de mercado.

Finalmente, el Tesoro estadounidense confirmó que el ciclo de asistencia de emergencia concluyó formalmente tras la superación de los momentos de mayor tensión electoral y cambiaria, periodo en el cual los fondos utilizados fueron debidamente cancelados y devueltos por el Estado argentino.