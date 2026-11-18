Día clave para la reforma del BCRA: qué cambia con el proyecto de Milei y cuál es el punto más tenso

En esta noticia Tipo de cambio

Elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó ante cientos de pyme que trabaja con las grandes empresas para acelerar mecanismos que les permitan financiarse a menores costos. Por otro lado, les pidió “cambiar el chip” para buscar las estrategias para crecer, y reforzó que esperan mayor ingreso de divisas.

Caputo anticipó en el foro Somos Pymes que están trabajando con las grandes empresas, en particular las vinculadas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), para que aceleren la entrega de las facturas a sus proveedores. Con ellas, aseguró el ministro, las pymes tendrán mecanismos más económicos para financiarse en el mercado de capitales.

El esquema que contó Caputo nace de contemplar que las empresas pagan y emiten las facturas en plazos diferidos respecto de la entrega de los insumos, por lo que a las pymes les queda un “descalce” de hasta 70 días en los que deben buscar financiamiento a costos que ascienden hasta el 80%. En el caso de los pagos, estos pueden darse en hasta 90 días.

Luis Caputo Ronda RIGI Luis Caputo Ronda RIGI

“Le estamos pidiendo a las empresas que den las facturas en el día uno, porque con esa factura, las pymes pueden descontar la factura” al costo del crédito de las grandes empresas, que ronda el 25%, adelantó Caputo.

Con esto, agregó, favorecen el crecimiento del mercado de capitales y se conecta el ahorro con la inversión, “a la empresa no le cambia y a ustedes les hace un mundo de diferencia”.

El ministro marcó que el costo financiero sigue siendo muy alto, en particular en el crédito en pesos, lo que se convirtió en “el mayor problema que tienen, porque la tasa de mercado es 25% y muchos de ustedes se tienen que financiar al 70% u 80%”.

“Eso es algo que estamos trabajando y se va a seguir desarrollando en las rondas RIGI, porque el costo financiero es un tema trascendental y, a sabiendas de esto, fueron las medidas que anunciamos hace dos semanas”, agregó en referencia a los anuncios que hizo en la Conferencia Industrial sobre la suspensión de los embargos de ARCA y la extensión de los planes de pago. “Conceptualmente no está bueno que sea ARCA el que financia a las pymes, deberían serlo los bancos”.

“Para las grandes empresas es importante que a las pymes les vaya bien, que a sus proveedores les vaya bien, porque les asegura que van a tener un buen producto por mayor tiempo. Y tienen que cuidarlos”, agregó.

El ministro también llamó a “cambiar el chip” para buscar las estrategias posibles para el crecimiento o la salida exportadora de las pymes.

Tipo de cambio

Respecto del tipo de cambio, y un día después de que el exministro de Economía, Domingo Cavallo, planteara que se debía avanzar en correcciones cambiarias para evitar que se “destartale” el programa antes de las elecciones, Caputo auguró que habrá un ingreso mayor de divisas que permitirá abastecer la demanda de ahorristas, para importaciones, giros de dividendos y compras del Banco Central. “Cambien el chip sobre el año que viene. No es que la gente no se está dolarizando: la gente se dolariza y es que hay muchos más dólares”.

Las certezas que buscó llevar son a largo plazo, ya que anticipó que desde el Gobierno esperan que el flujo de dólares sea creciente al menos hasta 2031: “Es fundamental que a estos sectores les vaya bien. Eso facilita, hace a la previsibilidad que estamos hablando. Lo que esto asegura es que el flujo de dólares va a ser cada vez más alto cada año. Las exportaciones en el 2026 van a ser de u$s 23.000 millones, pero para el 2031 se van a haber triplicado. Este es un flujo continuo y estos números son conservadores”.

Elecciones

En línea con la confianza que mostró sobre el desempeño electoral para el año próximo del presidente Javier Milei, Caputo sostuvo que la sociedad deberá revalidar que cambió su percepción.

“En las elecciones del año que viene, va mucho más allá de un presidente ganando en primera vuelta o no. ¿Saben lo que es importante para mí? Es el hecho de nosotros como sociedad podamos revalidar acá y al mundo que decidimos cambiar, que decidimos ser un país serio y dejar todas esas políticas absurdas que seguimos durante décadas, dejarlas atrás. Está en nuestras manos. Los invito a todos a que sigamos por este rumbo", convocó Caputo a los pequeños empresarios que lo escuchaban.

Anteriormente se había referido a que la gente está temerosa de volver al pasado, pero llamó a los empresarios a que inviertan.

“Es entendible que después de como sociedad haber sufrido el bullying de toda esta gente durante tantas décadas, muchos tengan miedo. Ahora, no subestimen a la sociedad argentina tampoco, no la subestimemos. Hoy toda esta tontería está expuesta. Pensar o creer que la mayoría de la gente va a querer volver al pasado y entonces tener miedo y decir: “No, no voy a invertir no vaya a ser que el año que viene ganen...”, yo creo que es un error. Creo que hoy la respuesta a todo esto está en el sector privado, está en el voto de cada uno de ustedes y pensar. Entonces, yo creo que es importante hacer esta observación para que no tengamos ese temor y que realmente aprovechemos los cambios para acelerar, porque la gente, las empresas, ustedes, todos necesitamos que la economía cobre mayor vigor lo antes posible“.