¿Pisan el freno las ON? El riesgo país arriba de 600 amenaza a las emisiones de deuda, pero no a todas igual

Los activos argentinos vuelven a mostrar un desempeño negativo este viernes. Los bonos soberanos en dólares operan con bajas, el riesgo país escala hasta los 650 puntos básicos, las acciones locales cotizan mayormente en rojo y los ADRs en Wall Street muestran movimientos mixtos.

El contexto externo aporta algo de alivio luego de que el petróleo Brent retrocediera 0,8% y se ubicara en u$s 101,48 por barril, aunque el mercado mantiene la cautela frente a la persistente incertidumbre geopolítica y las elevadas tasas de interés internacionales.

El riesgo país vuelve a los 650 puntos

El indicador elaborado por JP Morgan sube 14 unidades respecto del cierre previo y alcanza los 650 puntos básicos, con un avance diario del 2,2%.

La nueva escalada se produce después de varias ruedas de presión sobre la deuda argentina y mantiene al riesgo país en niveles que siguen condicionando el acceso al financiamiento externo para el sector público y privado.

En la plaza local, el S&P Merval retrocede 0,29%. Entre las acciones líderes predominan las bajas. Del lado de las pérdidas se destacan YPF (0,18%), Pampa Energía (0,25%). Y las que más suben son Transportadora de Gas del Norte (0,46%), Loma Negra (0,85%) y Ternium (0,22%).

En Wall Street, los ADRs argentinos muestran un comportamiento dispar. Las mayores subas corresponden a IRSA (1,78%), Grupo Supervielle (1,03%) y Loma Negra (0,72%), mientras que entre las bajas sobresalen Banco Macro (1,30%), Central Puerto (0,85%) y Cresud (0,84%).

El petróleo cede

En el plano externo, el Brent baja 0,81% y cotiza en u$s 101,48 por barril, luego de haber superado los u$s 102 durante la jornada previa.

La caída del crudo trae un respiro a los mercados internacionales, aunque los inversores continúan monitoreando la evolución del conflicto en Medio Oriente y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), dos factores que siguen marcando el humor de los mercados globales.

Mientras tanto, los activos argentinos mantienen una dinámica de cautela, con los inversores privilegiando posiciones defensivas a la espera de nuevas señales tanto del escenario internacional como del frente económico local.