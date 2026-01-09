El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó este viernes que ya canceló las operaciones realizadas con el Tesoro de los Estados Unidos. Se trata del tramo activado del swap por u$s 2500 millones, que permitió mantener a raya al dólar antes de las elecciones legislativas de octubre.

Según informó la entidad, la cancelación de los compromisos asumidos fueron en diciembre de 2025.

“El convenio de estabilización cambiaria por u$s 20.000 millones sigue vigente en las condiciones acordadas. El acuerdo tanto como los movimientos son confidenciales. Todos esos movimientos quedan reflejados en los balances del BCRA que están disponibles en nuestro sitio web”, informaron desde la entidad.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, elogió este viernes las reformas económicas emprendidas por el Gobierno de Javier Milei y reiteró que su país no perdió dinero al asistir a la Argentina. “Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos. Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa América Primero”, aseguró.

.@POTUS’s policy of Peace Through Economic Strength is transforming Latin America in ways that are America First, surrounding the United States with stability and prosperity.



President @JMilei continues to deliver with full force on his renewed mandate from the Argentine people… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 9, 2026

“El Tesoro desplegó el Fondo de Estabilización Cambiaria exactamente en línea con su propósito congresional, y nuestras acciones del FSE funcionaron exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera”, agregó el funcionario del gobierno de Donald Trump.

El Cronista había adelantado esta semana, en exclusiva, que el Central había cancelado el tramo activado del swap. “En los últimos días de 2025, el Banco Central hizo un cambio en la forma en que registra el tramo del swap que se activó con Estados Unidos”, informó en un artículo de la periodista Pilar Wolffelt.

“El Gobierno hizo desaparecer los u$s 2500 millones del swap activado con EE.UU. y pasaron a estar contabilizados en la cuenta de organismos internacionales. Parece indicar que, por algún motivo, la Argentina tuvo que cancelar esa deuda con Donald Trump y endeudarse con algún organismo para hacerlo”, indicó Sebastián Maril, director de LATAM Advisors.

Bajo un acuerdo de estabilización cambiaria por u$s 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025, Estados Unidos había intervenido en el mercado cambiario local para garantizar la estabilidad cambiaria y evitar que el dólar rompiera el techo de la banda cambiaria.

De acuerdo con lo anunciado en octubre de 2025, ese acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes.