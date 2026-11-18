Reunión de la Comisión de Acuerdos el 7 de Octubre del 2026, en el Salón Azul del Senado de la Nación, Buenos Aires, Argentina.- Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

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El Gobierno acordó eliminar el mecanismo de colectoras del proyecto de reforma electoral y destrabó así la negociación que mantenía frenado el dictamen en el Senado. Tras la falta de acuerdos con distintos gobernadores y senadores que responden a las provincias del Norte, Patricia Bullrich anunció esta decisión en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

La Reforma electoral es central para el gobierno nacional y la falta de acuerdo en los mecanismos que permitirían la eliminación de las primarias culminó en una pequeña derrota para el Ejecutivo.

En este sentido, Bullrich anunció que se eliminó el mecanismo de las colectoras al comienzo de la comisión y que se pasaría a un cuarto intermedio hasta las 16:30 horas. Esto último daría tiempo al oficialismo para escribir el nuevo dictamen y obtener las firmas de los vocales de la Comisión.

Entre los cambios acordados, Bullrich señaló que se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad.

En relación con la elección de los parlamentarios del MERCOSUR, explicó que la propuesta establece que los 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales.

Por su parte, de los 19 representantes correspondientes al distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.

Bullrich también detalló que el dictamen incorpora disposiciones sobre la simultaneidad electoral, para permitir que las categorías locales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día.

Además, propuso modificar el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales, al considerar que responden a una dinámica social que ya no existe.

El problema de las colectoras y los pases de factura

El cambio implica retirar del proyecto uno de los puntos que más tensión había generado durante las últimas horas y que había impedido al oficialismo reunir los apoyos necesarios.

El eje de la discusión había quedado concentrado en las denominadas colectoras, el mecanismo que permitía que una misma candidatura presidencial estuviera acompañada por más de una lista legislativa en un mismo distrito. La herramienta había sido incorporada al borrador como una alternativa para que distintas fuerzas pudieran respaldar una misma fórmula presidencial sin confluir necesariamente en una única lista para el Congreso.

La posibilidad de eliminar ese artículo terminó de abrir la puerta a un acuerdo entre el oficialismo y los sectores que reclamaban modificaciones al texto .

Las colectoras son un pedido específico de los gobernadores de la UCR, mientras que el PRO había expresado reparos sobre su incorporación a la reforma.

Voces allegadas a la UCR dijeron ante El Cronista que se posibilitó eliminar las colectoras porque “se avanzó con los acuerdos”. “Esto fue un andamiaje para cerrar los acuerdos”, aseguraron a este medio.

Aun así, voces mendocinas expresaron frustración por ser señalados como los artífices de las colectoras. “Fue idea de los Menem, los acuerdos Nacionales están cerrados, los provinciales no”, aclararon.

La negociación se había trabado el martes, cuando el oficialismo no logró reunir las firmas necesarias para avanzar con el dictamen. La discusión había quedado pendiente sobre todo por la posición de algunos senadores que responden a los gobernadores y por las dudas que generaba el mecanismo electoral incorporado para 2027.

Con la eliminación de las colectoras, el Gobierno busca cerrar el acuerdo y avanzar finalmente con el dictamen durante la tarde de este miércoles.

Senado

Qué queda de la reforma electoral

El proyecto mantiene como uno de sus puntos centrales la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. En caso de aprobarse, las candidaturas nacionales se definirían de acuerdo con las cartas orgánicas de los partidos y, en el caso de las alianzas, según sus respectivos reglamentos electorales.

También continúa dentro de la iniciativa la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que pasarían a ser designados por la Cámara de Diputados.

Otro de los ejes del proyecto es Ficha Limpia, además de las modificaciones vinculadas con la Boleta Única de Papel, el financiamiento de los partidos políticos y las reglas para la presentación de candidaturas.

La eliminación de las colectoras supone un cambio respecto del borrador que circuló durante las últimas horas y que había sido uno de los principales puntos de negociación con los gobernadores.

El mecanismo había sido diseñado específicamente para las elecciones de 2027 y establecía que una candidatura presidencial podía aparecer en dos columnas de la Boleta Única de Papel: una junto a la lista legislativa de su propia fuerza y otra junto a la nómina de una agrupación de distrito diferente.

La propuesta buscaba permitir que distintas fuerzas políticas acompañaran a una misma fórmula presidencial, pero mantuvieran listas legislativas separadas. Los votos obtenidos por cada lista se computarían de manera independiente.

Ese esquema, finalmente, quedará afuera del proyecto que el oficialismo intentará llevar a dictamen este miércoles.

El acuerdo con el PRO

El oficialismo llega a esta instancia después de haber avanzado también en un entendimiento con el PRO para acompañar la suspensión de las PASO.

La decisión había sido adoptada por la conducción del partido luego de una reunión de la Mesa Ejecutiva encabezada por Mauricio Macri, Cristian Ritondo y Martín Goerling Lara. El PRO había comunicado que acompañaría la suspensión de las primarias y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, aunque había dejado abierta su posición sobre otros puntos de la reforma.

Las colectoras se convirtieron posteriormente en el principal foco de discusión. La decisión de retirarlas apunta ahora a evitar que ese punto vuelva a bloquear el avance del proyecto.

El objetivo del oficialismo es que, una vez retomada la reunión de comisión a las 14, el nuevo texto pueda reunir las firmas necesarias para obtener dictamen y quedar habilitado para su tratamiento en el recinto.

La negociación, de todos modos, continuará hasta último momento, ya que el proyecto todavía depende de la adhesión de senadores que responden a distintos gobernadores y que fueron determinantes para destrabar la reforma.