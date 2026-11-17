El exministro de Economía, Domingo Cavallo, cuestionó que Argentina no tiene una moneda confiable, pidió atender a las condiciones en que compiten las empresas ante la apertura comercial y advirtió que si el gobierno no aplica las “medidas adecuadas”, corre el riesgo de que “antes de las elecciones se destartale todo”.

En una charla que dio en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el exministro planteó que advierte desde 2024 que “más cerca de las elecciones iba a ser más dramático” corregir la situación del tipo de cambio atrasado con controles.

Además, planteó que le parece equivocado lo que hace en materia de política monetaria, cambiaria y financiera porque “se acentúan los costos recesivos del plan de estabilización”. También agregó que el plan de estabilización no debe perseguir solo la baja de la inflación, sino que debe hacerlo de una manera en la que pueda perpetuarse en el tiempo y conseguir que reactive la economía y haya inversión.

“Cuando se han hecho desajustes muy grandes en economía, hay que hacer ajustes que son costosos. Ahora, si esos ajustes se hacen en un clima de mucha inflación y de desorden macroeconómico, terminan siendo más costosos. Hay que buscar la estabilización y que el manejo de la economía real sea conducente al menor costo económico y social posible”, planteó Cavallo, quien se refirió a la molestia del presidente Javier Milei hacia sus comentarios.

Por otro lado, apuntó contra la falta de una moneda porque el Gobierno controla aspectos del tipo de cambio, lo que se traduce, según explicó, en que la moneda no sea convertible ni haya libre movimiento de capitales. “Es importante la libre elección de la moneda para los ciudadanos porque le pone límites adecuados a la política monetaria”, planteó.

En el mismo sentido, agregó que el planteó del oficialismo de que el nivel de exportaciones refleja que el peso no está apreciado es un argumento inválido, como tampoco tiene sentido decir que devaluar va a encaminar la actividad económica, “no porque se necesite un tipo de cambio alto para resolver los temas de la economía, sino porque tenemos una moneda que al no se convertible no es un tipo de cambio de equilibrio”.

Por último, se refirió a la política de apertura de la economía en un contexto en el que todavía rigen esquemas que considera limitantes para las empresas locales.

El Cronista

El exministro mencionó que eliminar los factores que aumentan los costos para las empresas, las regulaciones que llevan a la improductividad y que se traducen en un mal proceso de apertura.

“La apertura y establecer competencia en todos los mercados con el exterior requiere que, a las empresas que operan dentro de la Argentina, hay que crearles las condiciones para que puedan ser competitivas y no desaparezcan simplemente porque todas esas distorsiones y esos impuestos las hacen totalmente inviables”, concluyó.

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