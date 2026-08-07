La Secretaría de Educación de la Nación oficializó la segunda convocatoria del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, conocido como Becas Progresar, para 2026.

Lo hizo mediante la Resolución 485/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el secretario de Educación Carlos Horacio Torrendell, establece períodos diferenciados de inscripción según cada línea del programa.

La primera convocatoria de 2026 funcionó bajo las directrices de la Resolución 172/2026, emitida el pasado 26 de marzo. Ahora, es el turno de la segunda y úlltima del año.

Group of happy multiracial schoolmates elementary middle school kids pupils walking to school together running hurrying to the building for classes lessons. Welcome back to school Fuente: Shutterstock Inside Creative House

Esto permite que estudiantes que no accedieron a la primera convocatoria puedan presentar sus solicitudes durante este segundo período.

Los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos para ser tenidos en cuenta en la evaluación. Entre ellos, la edad y el nivel de ingresos tanto del postulante como del grupo familiar.

Cuándo comienzan las inscripciones para las Becas Progresar

El Gobierno dispuso las fechas de inscripción para las tres líneas de las Becas Progresar:

“Finalización de la educación obligatoria”: la inscripción comenzará el 10 de agosto y se extenderá hasta el 4 de septiembre de 2026.

“Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” habilitarán inscripciones a partir del 18 de agosto, con cierre establecido el 11 de septiembre de 2026.

La primera línea, la de finalización de educación obligatoria, está dirigida a estudiantes en situación de vulnerabilidad que buscan completar su escolaridad.

La línea de fomento de educación superior apunta a estudiantes terciarios y universitarios, mientras que la línea Progresar Enfermería se especializada en formar profesionales del sector salud.

Fuente: El Cronista Fuente: El Cronista

¿Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2026?

Para poder ser seleccionado y cobrar una de las Becas Progresar 2026, se deberá completar la inscripción dentro del plazo establecido.

Además, es necesario estar registrado en en la app Mi Argentina para iniciar el trámite. El paso a paso para anotarse es el siguiente:

Registrarse en Mi Argentina. Ingresar al sitio oficial de Progresar; Completar el usuario y contraseña. En el caso de no tener uno deberá crear un nuevo usuario Seleccionar la línea de beca correspondiente Completar el formulario, que consta de tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos. Esperar a que se publiquen los resultados de la postulación. Es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.

Cuánto se cobra con las Becas Progresar en 2026

Para este año se estableció un monto mensual de $ 35.000 para todas las líneas del programa.

El sistema de pago funciona con un esquema dividido:

80% mensual: $ 28.000 que se depositan cada mes.

20% retenido: se acumula y se paga más adelante una vez que el estudiante presenta la documentación académica correspondiente.

Ese trámite suele requerir certificados de alumno regular u otras constancias educativas, dependiendo de la línea del programa.

En cuanto a la duración del beneficio, el calendario varía según el momento de la adjudicación: