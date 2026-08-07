Sin el capítulo de extranjerización de tierras, el Senado debatirá este jueves a las 14 en una sesión ordinaria el proyecto de propiedad privada. Foto: NA.

En esta noticia La reacción de Milei tras la media sanción de la Ley de Propiedad Privada

Sin el capítulo más importante para el gobierno nacional, que proponía la extranjerización de la tierra, y con modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, el Senado logró ayer media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La senadora Patricia Bullrich hizo hoy un análisis de lo que sucedió en el Congresó y afirmó que la Ley de Propiedad Privada “vino un poco endiablada”.

“Esta ley vino un poco endiablada, en primer lugar porque ya hacía tres meses que la estábamos tratando, en el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir la decisión del jefe de Gabinete, (Manuel) Adorni”, planteó la senadora en una entrevista con Radio Rivadavia.

“Eso nos paró dos sesiones importantes y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible poder trabajar con la gente explicando la ley”, agregó Bullrich.

CMF

A la vez, aseguró que “la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico” y señaló que, desde el oficialismo, se tiene que ”apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes”.

Bullrich dijo además que no cree que en el oficialismo “haya vencedores y vencidos” y manifestó que el objetivo es “tener sociedades más simples, trabajar sobre salud mental que es un tema postergado en Argentina y trabajar sobre la educación”.

“Tomar una agenda que tenga que ver temas sociales educativos y no solo económicos y que la gente sienta cómo lo beneficia a cada uno. Tenemos que tener una agenda con temas que le interesen a toda la sociedad”, aseguró la presidenta del bloque libertario en el Senado.

Por último, añadió: “No hay preocupación en el Gobierno, hay ocupación”.

La reacción de Milei tras la media sanción de la Ley de Propiedad Privada

A pesar de las exclusiones de dos capítulos importantes, el presidente Javier Milei se expresó con su frase característica en la red social Instagram.

“Viva la libertad carajo”, escribió en un posteo al que acompañó de una captura de pantalla de la transmisión oficial de la votación, donde se puede ver la media sanción del proyecto.

La aprobación de lo que quedó de Propiedad Privada en general fue con 37 votos afirmativos, 33 negativos y 0 abstenciones