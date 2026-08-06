Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 6 de Agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Tras la baja de Tierras, el Gobierno insiste y advierte: “Demorará proyectos de inversión”

En esta noticia Cómo quedó el proyecto

El Senado aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo resolviera bajar el capítulo III, dedicado a la venta de tierras rurales a extranjeros y el de manejo del fuego.

Para poder avanzar, el bloque que lidera Patricia Bullrich debió resignar estos apartados del proyecto.

El capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros modificaba la Ley 26.737 de protección del dominio nacional para flexibilizar los límites vigentes sobre la compra de territorio rural por parte de extranjeros.

Además, buscaba eliminar o reducir restricciones vinculadas a la propiedad de superficies cercanas a grandes cuerpos de agua dulce o zonas consideradas estratégicas.

Cómo quedó el proyecto

Aunque ese apartado quedó fuera del texto al igual que el capítulo de manejo del fuego, el resto de la iniciativa conservó modificaciones que pueden tener impacto sobre propietarios, inquilinos y organismos públicos.

Entre ellas se encuentran la aceleración de los procesos judiciales de desalojo y mayores exigencias para que el Estado pueda expropiar un bien.

NA

Desalojos más rápidos

El texto introduce modificaciones al Código Civil y Comercial para agilizar los desalojos. Las demandas tramitarán por vía sumarísima, y se amplían los casos en que un juez podrá ordenar la restitución inmediata de un inmueble. Los puntos centrales de esta parte del proyecto son:

Vía sumarísima para las demandas sobre inmuebles urbanos y rurales.

Restitución inmediata si el derecho invocado es verosímil y hay caución juratoria.

Uso de la fuerza pública , allanamiento y apertura de cerraduras durante los lanzamientos.

Resguardo para grupos vulnerables : si hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores en desamparo, deben intervenir antes los organismos de protección y el Ministerio Público Tutelar, con diez días para buscar una alternativa habitacional.

Esquema más gradual para inquilinos morosos: carta documento y diez días corridos para regularizar la deuda antes de avanzar con el desalojo.

Expropiaciones y modernización del Registro

El proyecto también toca el régimen de expropiaciones y moderniza el Registro de la Propiedad Inmueble, regido hoy por una norma de 1968. Entre los puntos que se debaten:

La declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva , con fundamentación obligatoria del Estado.

Tope del 30% para la indemnización por lucro cesante en las expropiaciones.

La tasa de interés a pagar será la del Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.

Firma digital habilitada para la presentación de documentación registral.

Plazo máximo de 30 días para la calificación de los trámites.

Creación de un Consejo Federal de Registros , una red digital de inhibiciones y una ventanilla única inmobiliaria .

Modificación de la ley “Pierri” de regularización dominial: podrán acceder a la escritura de vivienda única las familias con posesión pública durante los diez años anteriores.

Con el capítulo de tierras rurales y manejo del fuego fuera, el oficialismo consiguió la aprobación del proyecto de Propiedad Privada. Ahora deberá ser tratado en Diputados.