Luego de cerrar un nuevo acuerdo, los empleados bancarios no perderán contra la inflación. Arreglaron un nuevo aumento paritario para los salarios que percibirán en junio 2026.

Con la suba, que será del 2,1%, el básico del sector quedó fijado en $ 2.437.232,92. Los trabajadores del sector acumulan así, en los primeros cinco meses del año, un aumento del 14,7% sobre los salarios de diciembre de 2025.

Bancarios: con aumento y aguinaldo, cuánto cobro en junio 2026

El sindicato, conducido por Sergio Palazzo, informó que este ajuste impacta sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, y abarca todos los adicionales, convencionales y no convencionales.

El sindicato comunicó que la suma de los aumentos acumulados en los primeros cinco meses del año representa un 14,7% respecto a los sueldos de diciembre de 2025 .

Las escalas

Tras el nuevo acuerdo firmado con las cámaras empresariales, el salario inicial bancario quedó establecido en:

Salario inicial de $ 2.368.759,48.

Se suma una participación en las ganancias de $ 68.473,44.

La remuneración de ingreso en la actividad alcanza los $ 2.437.232,92.

El acuerdo también impacta sobre el bono por el Día del Bancario. El monto mínimo quedó establecido en $ 2.111.667,14, aunque el sindicato aclaró que esa cifra podrá modificarse con las futuras actualizaciones salariales que se negocien durante el año.

La remuneración se integra con el salario convencional, los adicionales sectoriales y la participación en las ganancias de las entidades financieras, un componente que distingue a los trabajadores bancarios de otros convenios del sector privado.

Cómo calcular el aguinaldo

Cabe considerar que, en junio, los empleados registrados, jubilados y pensionados en Argentina reciben el Sueldo Anual Complementario (SAC), o medio aguinaldo. Este beneficio legal se abona en dos partes: la primera corresponde a la mitad del año y debe pagarse antes del 30 de junio. La segunda parte vence el 18 de diciembre.