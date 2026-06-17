La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó el nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas donde, además del bono adicional y todos los extras que se suman a la liquidación, se define el pago que impacta en el Aguinaldo a abonarse este mes.

De esta manera, según el vigente esquema de aumentos en cuatro tramos que marcó el ritmo de los ingresos hasta el inicio del segundo semestre del año, ya se puede conocer de cuánto será el Sueldo Anual Complementario para las trabajadoras de casas particulares.

Los aumentos que rigen para empleadas domésticas

La última paritaria signó 4 aumentos y distintos bonos que se incorporarán al salario bajo el siguiente esquema:

Una suba del 1,8% correspondiente a abril de 2026

Un ajuste del 1,6% para el mes de mayo

Un 1,5% en junio

Un alza del 1,4% para los haberes de julio.

Se dispuso la incorporación a los salarios básicos del 50% ($ 10.000) de la suma no remunerativa que había sido otorgada durante el mes de marzo de 2026.

Este primer traslado impactará en las liquidaciones de abril , mientras que el 50% restante ($ 10.000) se integrará de forma definitiva a los básicos en el mes de julio. Entre abril y junio, ese 50% que aún no se incorporó al básico se debe seguir pagando como suma no remunerativa, hasta su absorción definitiva en julio.

Las empleadas domésticas vieron una modificación importante desde ARCA.

Cómo calcular el aguinaldo de empleadas domésticas

La legislación laboral argentina establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse antes del martes 30 de junio de 2026. Sin embargo, hay un margen de hasta cuatro días hábiles adicionales, por lo que el depósito podría concretarse como máximo hasta el lunes 6 de julio.

El medio aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo cobrado entre enero y junio. De esta manera, si la persona trabajó menos tiempo, se le da un pago proporcional. Para una trabajadora doméstica que cumple tareas generales en mayo, los montos quedarían de esta forma:

Tareas generales con retiro: salario de $ 435.201 / aguinaldo de $ 217.600

Tareas generales sin retiro: salario de $ 481.109 / aguinaldo de $ 240.554

¿Qué extras cobran las empleadas domésticas?

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.