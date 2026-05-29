Junio llega con el cobro del aguinaldo para los trabajadores registrados y en relación de dependencia. En este sentido, las empleadas domésticas ya pueden calcular cuánto les corresponde percibir de acuerdo con su salario actyual.

La fecha límite para pagarlo es el 30 de junio y el incumplimiento puede acarrear sanciones. Frentea esto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló la fórmula de cálculo, que depende de cuántos meses trabajó el empleado en el semestre.

Qué es el SAC y cuándo se paga

El Sueldo Anual Complementario (SAC) es un beneficio que les corresponde a todos los trabajadores registrados, en relación de dependencia y, por lo tanto, también a las trabajadoras de casas particulares registradas.

Se abona en dos cuotas anuales: la primera en junio y la segunda en diciembre. No es un bono discrecional, sino una obligación legal.

Aguinaldo para empleadas domésticas: cómo calcularlo si trabajé los seis meses

Para quienes prestaron servicios durante todo el semestre (enero a junio), el cálculo es simple: se toma el mejor sueldo bruto percibido en ese período y se divide por dos. No se promedia, se toma el mes de mayor ingreso.

Ejemplo concreto: si el salario más alto del semestre fue de $488.326,19 —el mínimo para tareas generales sin retiro vigente en junio 2026—, el aguinaldo será de $244.163,09.

De cuánto es el aguinaldo si trabajé menos de seis meses

Cuando la relación laboral comenzó después del 1° de enero o la empleada trabajó menos de seis meses en el semestre, el aguinaldo se paga en forma proporcional. La fórmula es: mejor sueldo bruto dividido 12 por cantidad de meses trabajados en el semestre .

Empleadas domésticas: los salarios de referencia en junio 2026

Los valores mínimos vigentes en junio 2026 para empleadas domésticas son los fijados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares:

Categoría Con retiro Sin retiro Tareas generales $441.729,02 $488.326,19 Asistencia y cuidado de personas $488.326,19 $541.255,35 Tareas específicas $499.868,28 $553.536,65 Supervisores $536.080,78 $594.214,11 Caseros $488.326,19 —

Cabe señalar, sin embargo, que estos son pisos legales. Por ende, en caso de que el trabajador cobre por encima del mínimo —por antigüedad, acuerdo particular o carga horaria—, el aguinaldo deberá calcularse siempre sobre el sueldo real, no sobre el mínimo oficial.