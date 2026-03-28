La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) obtuvo un triunfo judicial de relevancia en el marco de la judicialización de la ya promulgada ley de Reforma Laboral. El Juzgado Federal N° 2 de San Martín dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, impulsada por el gobierno de Javier Milei y sancionada por el Congreso Nacional a fines de febrero de este año. La resolución, con una vigencia inicial de 6 meses, garantiza la plena validez de los convenios colectivos suscriptos por la entidad, incluyendo el histórico CCT 130/75 y sus acuerdos derivados, protegiendo así las condiciones laborales y los beneficios vigentes para los trabajadores del sector mercantil. El fallo ordena al Estado Nacional abstenerse de aplicar las modificaciones que limitaban la ultraactividad de los convenios colectivos -es decir, la vigencia automática de un convenio una vez vencido su plazo- y establecían nuevos topes a los aportes sindicales. De esta manera, la Justicia asegura la continuidad de todas las cláusulas convencionales y dispone que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, consideradas fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales. La ley de Modernización Laboral introdujo cambios de fondo en la estructura sindical y la negociación colectiva. Entre los puntos más cuestionados por los gremios se encuentran precisamente los suspendidos por esta cautelar: la limitación de la ultraactividad de las cláusulas obligacionales -que incluyen los aportes sindicales- una vez vencido un convenio, y la fijación de un tope del 2% sobre las remuneraciones para las contribuciones solidarias que pagan los trabajadores, sean o no afiliados, en virtud de lo acordado en cada convenio colectivo. Para el sector de comercio, esto tenía un impacto directo: el CCT 130/75 contempla aportes solidarios que, al caer bajo la nueva regulación, podían dejar de aplicarse automáticamente al vencimiento del convenio, poniendo en riesgo el flujo financiero que sostiene la estructura del gremio y de su obra social. Por qué es clave esta medida La cautelar resulta determinante para evitar lo que desde FAECYS describían como un escenario de desfinanciamiento que pondría en riesgo la estructura operativa de los sindicatos y la prestación de servicios esenciales. Al frenar estos artículos, se asegura el sostenimiento de los beneficios sociales, las capacitaciones y la cobertura de salud que los trabajadores mercantiles reciben a través de sus delegaciones y de la obra social OSECAC. Un fallo en un contexto de creciente litigiosidad La medida se suma a un escenario judicial en ebullición en torno a la reforma laboral. Desde su sanción, la ley fue objeto de múltiples impugnaciones: la CGT presentó amparos ante el fuero laboral y el contencioso administrativo buscando la inconstitucionalidad de varios artículos, aunque la Justicia rechazó la cautelar de la central obrera respecto al traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, tribunales de distintos puntos del país ya comenzaron a cuestionar otros artículos de la norma, como los referidos a la actualización de créditos laborales en juicios en trámite, con fallos que declararon la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley. El fallo del Juzgado Federal de San Martín se inscribe, entonces, en esta ofensiva judicial más amplia, pero tiene la particularidad de haber prosperado en favor de un gremio específico, ratificando la vigencia de su convenio más emblemático frente a los cambios que la nueva ley intentaba imponer. La voz de Cavalieri El Secretario General de FAECYS, Armando Cavalieri, celebró la resolución y fue contundente en su lectura política: “Este fallo es un acto de justicia que defiende la dignidad de los trabajadores mercantiles y nuestra autonomía para negociar. No vamos a permitir que, bajo la excusa de una modernización, se intente asfixiar a los sindicatos y recortar derechos históricos. Defender el financiamiento de nuestra institución es defender la salud de la familia de comercio y nuestra capacidad de diálogo para proteger el salario en todo el país”. La cautelar no resuelve el fondo del asunto —la discusión constitucional sobre los artículos impugnados continuará en el expediente principal— pero su vigencia de seis meses abre un compás de espera que el sindicalismo mercantil buscará aprovechar para consolidar su posición en la negociación colectiva y en la arena judicial.