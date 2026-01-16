La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó que se tomará cinco días de vacaciones a partir del próximo lunes 19 y hasta el viernes 23 de enero, según un comunicado difundido en redes sociales por la cartera que encabeza.

En el texto oficial, se precisó tanto las fechas como la duración del descanso, un detalle poco habitual dentro de la administración pública nacional.

¿Qué dijo Sandra Petovello sobre sus vacaciones?

Desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que, durante la ausencia de la titular, la actividad continuará desarrollándose con normalidad a través de las distintas áreas que componen el organismo a cargo de desarrollo social.

El objetivo es garantizar la continuidad de la gestión y el funcionamiento regular de los programas sin depender de la presencia directa de la ministra, según indicaron las fuentes oficiales.

El comunicado oficial de Capital Humano

La difusión pública del período vacacional de Pettovello generó repercusiones en el ámbito político, en un contexto marcado por una agenda legislativa intensa y por conflictos en distintas áreas del Gobierno.

La explicitación de las fechas llamó la atención por el nivel de detalle y la transparencia con que fue comunicada.

¿Quién es la ministra de Capital Humano?

Sandra Pettovello es considerada una de las funcionarias de mayor confianza del presidente Javier Milei. Su ministerio concentra áreas clave del Estado, como Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Salud , lo que le otorga un rol central dentro del esquema del Gobierno.

A diferencia de otros integrantes del gabinete, Pettovello no proviene de la política tradicional. Es licenciada en periodismo, graduada en la Universidad de Belgrano y licenciada en Ciencias de la Familia en la Universidad Austral, según su currículum oficial.

En el plano laboral, su trayectoria más conocida estuvo vinculada a los medios de comunicación, donde se desempeñó como productora del programa televisivo “La Cornisa”, conducido por el periodista Luis Majul.

La polémica de Capital Humano con las organizaciones sociales

Desde el inicio de su gestión, su desempeño estuvo atravesado por fuertes tensiones con organizaciones sociales. En particular, mantuvo cruces públicos y judiciales con el dirigente opositor Juan Grabois, a quien acusó de irregularidades en el manejo de planes sociales y la distribución de alimentos.

Capital Humano busca fortalecer el poder adquisitivo de los adultos mayores y, al mismo tiempo, dinamizar el consumo interno (Fuente: Archivo).

Por su parte, el ex candidato a presidente denunció a la ministra por presunta retención de asistencia y abandono de funciones. Estas acusaciones derivaron en presentaciones judiciales que continúan en trámite.

En ese marco, Pettovello enfrenta distintas causas vinculadas a supuestas omisiones en la distribución de alimentos y al funcionamiento de programas sociales, que son investigadas por la Justicia federal tras denuncias de organizaciones sociales y de sectores de la oposición.