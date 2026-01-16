A mediados de 2025, el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, logró que la Justicia Federal obligara al Gobierno de Javier Milei a reparar un puente que se encontraba en estado crítico sobre la Ruta Nacional 9, pero tan solo tres meses después del arreglo, la calzada está “peor que antes”.

Se trata de un puente que se ubica en la intersección de las rutas 9 y 51, conocida como “la ruta del cereal”, por donde circulan autos particulares y camiones con destino al puerto de Campana.

El Juzgado Federal N°1 de San Nicolás había hecho lugar al reclamo del jefe comunal e intimó a la empresa concesionaria Corredores Viales a realizar un plan de obras para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad y seguridad. Además, se estableció que los trabajos debían realizarse en un plazo máximo de tres meses.

Además de las obras estructurales, el fallo ordenaba la colocación inmediata de señalización adecuada, incluyendo carteles de advertencia, limitaciones de velocidad y, de ser necesario, desvíos provisorios para evitar accidentes o daños materiales.

El intendente Poletti dialogó con El Cronista y contó que desde la empresa “procedieron a hacer un bacheo superficial”. “Duró lo que duró, hoy está igual que en aquella oportunidad o peor”, dijo el jefe comunal, y afirmó que la obra fue un bacheo con “asfalto” y que “no hicieron ningún hormigonado”.

“Es la intersección de la Ruta 9 y 51, es el intercambiador. Se trata de una zona con mucho tránsito de camiones. Este bacheo superficial que se hizo y la situación en la que se encuentra hoy es una cuestión de seguridad vial grave, no solo por los camiones sino también para todos los vehículos livianos que transitan por el lugar” relató el jefe comunal

Y remarcó: "No debemos olvidarnos de que Ramallo tiene un perfil turístico y durante esta temporada viene muchísima gente de otras jurisdicciones que se encuentra con el ahuellamiento y los pozos que se han formado”.

Los intendentes han realizado reclamos públicos por obras viales ya que, según afirman, no pueden siquiera cortar el pasto por tratarse de jurisdicción nacional: “De hecho, para poder reparar cosas nosotros poníamos el material, el recurso humano y la maquinaria, y venía un capataz o un representante de la empresa a controlarnos el trabajo por la responsabilidad legal sobre el tema”.

Pero, en este caso, Poletti aclara que el tramo está concesionado y que buscan evitar “cualquier inconveniente o siniestro que se pudiera producir” por una intervención directa del municipio.

Además, el intendente de Ramallo ya anunció que volverá a reclamar ante la Justicia federal el arreglo de la ruta con una nueva presentación. “Ya hemos tomado muestras fotográficas y demás elementos para acompañarlos en el expediente”, indicó.

“Esta es una de las dos o tres rutas del país que son superavitarias. Y no solo circulás por Ramallo: si vas por la zona de Campana te vas a encontrar con toda la cinta asfáltica llena de baches, zonas que son proclives a que ocurra cualquier tipo de siniestro”, dijo el jefe comunal.

Poletti señaló que los peajes pasaron de 200 pesos a más de 700 en los últimos dos años y que se están planeando nuevos aumentos.

“Dentro de la contraprestación del cobro de ese peaje, la concesionaria debe mantener en buenas condiciones la traza, cortar el pasto, trabajar sobre la demarcación horizontal y vertical, un montón de cuestiones que no se están cumpliendo”, concluyó.