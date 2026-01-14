La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará un extra a los estudiantes beneficiarios de las Becas Progresar durante el calendario de pagos de enero. El monto asciende hasta los $ 63.000 para quienes cumplan una serie de requisitos.

Cómo cobrar el extra de las Becas Progresar

Durante enero ANSES comenzó a pagar el 20% retenido a los titulares del programa. Los montos dependen de las cuotas regulares cobradas y la fecha de inscripción en la que ingresaron:

Obligatorio:

Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas). Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).

Superior:

Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas). Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).



Cuáles son los requisitos para cobrar el extra

A través de la Resolución 388/2025, el organismo explicó que los estudiantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

Progresar Obligatorio

Haber participado en al menos una Actividad de Extensión Formativa, la cual debió ser certificada en la plataforma Progresar antes del 30 de noviembre de 2025.

La escuela debió haber validado la actividad en la misma plataforma antes del 30 de diciembre de 2025.

No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo, lo que se verifica a través de la tercera certificación escolar cargada por la institución.

Progresar Superior

Ser alumno regular al momento de la tercera certificación del año.

No adeudar materias al cierre del ciclo lectivo.

Fuente: El Cronista Fuente: El Cronista

Requisito clave para el pago de los fondos retenidos

El pago del 20% retenido a los beneficiarios de las Becas Progresar depende íntegramente de la institución, la cual deberá cumplir con la última certificación de aluno regular.

En enero ANSES pagará en la fecha de cobro a los alumnos de las escuelas que cumplan con el trámite. Quienes no lo cobren este mes lo harán en febrero.

Cuándo pagan las Becas Progresar en enero