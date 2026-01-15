La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondientes a enero de 2026.

Este programa está orientado a jóvenes que cursan estudios de nivel obligatorio, superior y de formación profesional, con el objetivo de fortalecer la continuidad educativa mediante el otorgamiento de un apoyo económico mensual, sujeto al cumplimiento de condiciones académicas y socioeconómicas.

El calendario de pagos se armó con fechas según la terminación del DNI. La información es clave para miles de estudiantes que dependen de esta ayuda para sostener sus estudios.

Además del cronograma, el inicio del año trae definiciones importantes sobre cuotas estímulo, pagos retenidos y dinero pendiente para quienes se inscribieron durante 2025.

Becas Progresar 2026: cuándo se cobra en enero

ANSES informó que el pago de Becas Progresar en enero se realizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. El cronograma confirmado es el siguiente:

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 0 y 1

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 8 y 9

Los beneficiarios pueden verificar si cobrarán en enero consultando la certificación negativa en la web del organismo, donde ya se refleja la acreditación prevista.

¿Cuánto se paga por Becas Progresar en enero de 2026?

Durante enero, el monto mensual de Becas Progresar es de $ 35.000 para los beneficiarios activos. Este importe corresponde a la cuota regular del programa y se deposita de forma automática en la cuenta bancaria o billetera virtual del estudiante.

En el caso de los alumnos universitarios y terciarios que se encuentran en su primer año, continúa vigente la retención del 20% sobre el monto mensual. Ese dinero se paga más adelante, una vez que el estudiante acredita su regularidad académica.

Fuente: El Cronista Fuente: El Cronista

¿Cuáles son los requisitos para cobrar las Becas progresar?

Los estudiantes que quieran acceder al beneficio de la Beca Progresar tanto en nivel universitario, terciario y técnico deberán cumplir con estos requisitos: