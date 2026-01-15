Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por los ciudadanos para proteger sus ingresos frente a la inflación. En un contexto económico cambiante, esta modalidad ofrece previsibilidad y seguridad, con tasas que se actualizan periódicamente según las decisiones del Banco Central y las estrategias de cada entidad financiera.

La elección del banco y del tipo de plazo fijo (tradicional o UVA) puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento final. Por ese motivo, estar informado sobre las tasas vigentes y cómo calcular el interés mensual es clave para tomar decisiones financieras acertadas.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este jueves, 15 de enero de 2026.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 15 de enero?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 1,9583333 % $ 9.791,7 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,9583333 % $ 9.791,7 BBVA 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Macro 2,0416666 % $ 10.208,3 Banco Credicoop 1,9166667 % $ 9.583,3 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,7083334 % $ 8.541,7 Banco Bica 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco CMF 2,5 % $ 12.500 Banco Comafi 2 % $ 10.000 Banco de Corrientes 2,125 % $ 10.625 Banco de la Provincia de Córdoba 2,25 % $ 11.250 Banco de Chubut 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco del Sol 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Dino 2 % $ 10.000 Banco Hipotecario 2,0416666 % $ 10.208,3 Banco Julio 2,0416666 % $ 10.208,3 Banco Masventas 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Meridian 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,4166666 % $ 12.083,3 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,4166666 % $ 12.083,3

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 23,5 % 26,20389 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 22 % 24,359658 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 23,5 % 26,20389 % BBVA 22 % 24,359658 % Banco Macro 24,5 % 27,447265 % Banco Credicoop 23 % 25,586376 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 20,5 % 22,540163 % Banco Bica 31,88805 % 31,88805 % Banco CMF 30 % 34,488884 % Banco Comafi 24 % 26,82418 % Banco de Corrientes 25,5 % 28,701863 % Banco de la Provincia de Córdoba 27 % 30,605 % Banco de Chubut 23,5 % 26,20389 % Banco del Sol 26,5 % 29,967773 % Banco Dino 24 % 26,82418 % Banco Hipotecario 24,5 % 27,447265 % Banco Julio 24,5 % 27,447265 % Banco Masventas 22 % 24,359658 % Banco Meridian 29 % 33,182648 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 29 % 33,182648 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 29 % 33,182648 %

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita analizar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.

En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA modifica su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.