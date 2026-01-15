En esta noticia

Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por los ciudadanos para proteger sus ingresos frente a la inflación. En un contexto económico cambiante, esta modalidad ofrece previsibilidad y seguridad, con tasas que se actualizan periódicamente según las decisiones del Banco Central y las estrategias de cada entidad financiera.

La elección del banco y del tipo de plazo fijo (tradicional o UVA) puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento final. Por ese motivo, estar informado sobre las tasas vigentes y cómo calcular el interés mensual es clave para tomar decisiones financieras acertadas.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este jueves, 15 de enero de 2026.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 15 de enero?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  1,9583333 %  $ 9.791,7 
 Santander 1,75 %   $ 8.750 
Banco Galicia  1,8333333 % $ 9.166,7 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  1,9583333 %  $ 9.791,7 
BBVA  1,8333333 %  $ 9.166,7
Banco Macro  2,0416666 %  $ 10.208,3 
Banco Credicoop  1,9166667 %  $ 9.583,3 
ICBC 1,9583333 %   $ 9.791,7 
Banco Ciudad  1,7083334 %  $ 8.541,7 
Banco Bica  2,3333333 %   $ 11.666,7 
Banco CMF  2,5 %  $ 12.500 
Banco Comafi  2 %  $ 10.000 
Banco de Corrientes  2,125 %  $ 10.625 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,25 %  $ 11.250 
Banco de Chubut  1,9583333 % $ 9.791,7 
Banco del Sol  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Dino  2 %  $ 10.000 
Banco Hipotecario  2,0416666 %  $ 10.208,3 
Banco Julio  2,0416666 %  $ 10.208,3 
Banco Masventas  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Meridian  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco de Tierra del Fuego  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco Voii  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Bibank  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,4166666 %  $ 12.083,3 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  23,5 %  26,20389 % 
 Santander 21 %  23,143932 % 
Banco Galicia  22 % 24,359658 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  23,5 %  26,20389 % 
BBVA  22 %  24,359658 %
Banco Macro  24,5 %  27,447265 % 
Banco Credicoop  23 %  25,586376 % 
ICBC  23,5 %  26,20389 % 
Banco Ciudad  20,5 %  22,540163 % 
Banco Bica  31,88805 %  31,88805 % 
Banco CMF  30 %  34,488884 % 
Banco Comafi  24 %  26,82418 % 
Banco de Corrientes  25,5 %  28,701863 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  27 %  30,605 % 
Banco de Chubut  23,5 % 26,20389 % 
Banco del Sol  26,5 %  29,967773 % 
Banco Dino  24 %  26,82418 % 
Banco Hipotecario  24,5 %  27,447265 % 
Banco Julio  24,5 %  27,447265 % 
Banco Masventas  22 %  24,359658 % 
Banco Meridian  29 %  33,182648 % 
Banco de Tierra del Fuego  25 %  28,073156 % 
Banco Voii  29 %  33,182648 % 
Bibank  26 %  29,333398 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  29 %  33,182648 % 
¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita analizar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.

En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA modifica su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.