La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó una prórroga clave para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten el trámite de la Libreta. El mismo habilita el cobro del 20% que el organismo previsional retiene mes a mes.

¿Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH?

Desde ANSES informaron que extendieron el plazo para la entrega de la libreta hasta el 31 de marzo de 2026, inclusive.

El formulario sirve para acreditar que los menores a cargo cumplan con los controles de salud y la escolarización necesaria.

Mes a mes el organismo previsional retiene el 20% del haber de los titulares de la asignación. El monto se acumula de forma mensual y cuando se presenta la Libreta se habilita el cobro.

Fuente: ANSES/ Composición Fuente: ANSES/ Composición

Cómo tramitar la Libreta AUH paso a paso

Para gestionar la Libreta se deberán seguir los siguientes pasos:

1.Ingresar en mi ANSES

Para comenzar hay que estar registrado en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social. Además, se puede realizar desde la aplicación.

2. Consultar la información de la Libreta

Una vez en la web, ingresar en la sección Hijos-Libreta AUH y revisar las secciones que faltan completar. Las mismas son: educación, salud y vacunación. Se deberá verificar por cada hijo o personas a cargo por la que se recibe la AUH.

3. Generar la Libreta

Si falta completar alguna sección de la libreta, se debe seleccionar la opción Generar libreta para descargarla.

La presentación de la Libreta AUH ante ANSES es un paso clave para acceder al 20% retenido de los pagos mensuales (Fuente: Archivo).

4. Completar la Libreta

Imprimir la Libreta AUH, en una hoja de aceptable calidad de impresión y, llevarla a la escuela o al centro de salud, de acuerdo a lo que corresponda el caso para que la completen y la firmen.

5. Subir la Libreta completa

Con la libreta completa y firmada, sacarle una foto, respetando las siguientes condiciones:

Elegir una superficie plana y bien iluminada.

Asegurarse de que se vean las marcas de las cuatro esquinas del formulario.

El papel no tiene que estar arrugado.

Asegurarse de que la imagen no esté movida o borrosa.

La foto debe tener un peso menor a 3 MB.

El único formato válido es JPG.

Para finalizar el trámite, se debe reingresar a Mi ANSES e ir al apartado de Hijos - Libreta AUH para cargarla.

Cuándo cobra AUH en enero

ANSES publicó el calendario de pagos de la AUH para enero:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

• DNI terminados en 0: 9 de enero

• DNI terminados en 1: 12 de enero

• DNI terminados en 2: 13 de enero

• DNI terminados en 3: 14 de enero

• DNI terminados en 4: 15 de enero

• DNI terminados en 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6: 19 de enero

• DNI terminados en 7: 20 de enero

• DNI terminados en 8: 21 de enero

• DNI terminados en 9: 22 de enero