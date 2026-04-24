En las últimas horas trascendió un correo interno del Pentágono que expondría que Estados Unidos analiza quitar el apoyo a Gran Bretaña por la cuestión Malvinas. Sería ante la negativa de algunos países europeos a respaldar las operaciones militares en la guerra contra Irán. En ese sentido, según difundió la agencia Reuters, una de las medidas, incluye la reconsideración del apoyo diplomático tradicional de Washington. Ante estas versiones, el gobierno británico no tardó en exponer una respuesta. "La soberanía sobre las Falkland sigue estando en manos del Reino Unido y la autodeterminación es fundamental", afirmó un portavoz. El documento incluye entre las posibles represalias del gobierno de Donald Trump ante la negativa de países europeos a apoyarlo en la guerra de Irán. Estas medidas incluirían la revisión del apoyo diplomático estadounidense a las reclamaciones sobre “posesiones imperiales”, en particular las Islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y reclamadas por Argentina. Hasta ahora, el Departamento de Estado mantiene en su sitio oficial que las Islas están bajo administración británica. Sin embargo, reconoce la reivindicación argentina. La información sobre esta posible medida fue replicada por varios medios británicos, como The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian. Desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, Trump manifestó en reiteradas oportunidades su disgusto con el primer ministro británico Keir Starmer y, entre otras cosas, lo acusó de cobarde por su negativa a unirse a la guerra. Este correo que, aseguran, salió del Pentágono, aparece en un contexto en el que tanto el líder norteamericano como el presidente Javier Milei exponen mayor sintonía en su vínculo. En esta línea, el subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas G. DiNanno, en el marco de una vista al país que concluyó esta semana, reconoció el “compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán” y adelantó que Estados Unidos ampliará la asistencia en equipamiento militar, ciberdefensa y adiestramiento combinado de las fuerzas de seguridad. Según una fuente que habló con la agencia Reuters bajo anonimato, las opciones políticas esbozadas en el correo electrónico tendrían por objeto enviar una señal contundente a los aliados de la OTAN con el objetivo de “disminuir la sensación de privilegio entre los europeos”. El memorándum también incluye la opción de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Islas Malvinas. Si bien no hubo confirmación oficial de parte de las autoridades estadounidenses, el gobierno del Reino Unido salió a responder rápidamente a estas versiones. "La soberanía sobre las Falkland sigue estando en manos del Reino Unido y la autodeterminación es fundamental", afirmó un portavoz del Gobierno. Según informó la agencia internacional ANSA, el portavoz trató de no referirse a la información que dio este viernes la agencia Reuters sobre una posible medida de Estados Unidos contra los países que integran la OTAN. Evitó responderle directamente al gobierno de Donald Trump, pero fue tajante. “Nuestra postura sobre las Falkland no podría ser más clara, firme e inmutable. La soberanía pertenece al Reino Unido y la autodeterminación es fundamental”, remarcó. “Han votado en el pasado de forma abrumadora a favor de mantener su estatus de territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado su derecho a la autodeterminación", agregó en relación con la votación que se llevó a cabo el año pasado en las islas. Horas antes de que comenzara a circular la información sobre el posible cambio de postura de Estados Unidos, el presidente Javier Milei había hablado de la cuestión Malvinas. “Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro. Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente’”, expresó el jueves en una entrevista con el canal digital Neura. “No hay foro en que no hagamos el reclamo, estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, como Chile. Tanto con (Diana) Mondino, como con (Gerardo) Wertheiny ahora con (Pablo) Quirno, es un tema que nosotros lo vivimos tirando arriba de todas las mesas”, agregó el mandatario. Remarcó que su gobierno está “haciendo avances como nunca se han hecho“, en relación al reclamo de la soberanía argentina sobre las islas. ”No depende solo de nosotros", agregó.