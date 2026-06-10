Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, en el Mexico VC Day, de Amexcap.

En esta noticia Nuevas oportunidades que requieren inversión

Las exportaciones de México se mantienen en crecimiento y entre enero y abril de este año, el país marcó un récord de envíos hacia Estados Unidos, impulsado porque el país tiene menores aranceles que el resto del mundo, comentó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, al término de su participación en el Mexico VC Day, organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).

El funcionario mencionó que el entorno comercial cambia muy rápido, debido al proteccionismo, los aranceles y otros factores.

“Estamos en la mejor posición relativa. Esa es la explicación de por qué las exportaciones suben. Ahora, ¿qué queremos lograr en esta segunda ronda y en la tercera (ronda de negociación del T-MEC?: mantener esa posición, que México tenga la mejor posición relativa, para que podamos tener inversiones y exportaciones”, dijo Ebrard.

Nuevas oportunidades que requieren inversión

El funcionario mexicano explicó que en el país se abrirán nuevas opciones para el desarrollo de cadenas productivas, donde el sector de equipo de cómputo y semiconductores requerirá de grandes cantidades de capital para expandirse.

El país cuenta con un proyecto para desarrollar una planta especializada en fabricación de semiconductores 100% mexicana, pero todavía no tiene capital de inversión.

En este sentido, Ebrard advirtió que el país tiene una “muy baja inversión en riesgos”.

“O sea, en empresas nuevas hay una cierta resistencia a invertir. Eso es lo que nos ha caracterizado, desgraciadamente, muchos años”.

En este sentido, señaló que invertir en el desarrollo de semiconductores es uno de los sectores que ofrece mayor seguridad sobre su potencial de crecimiento.

“En año y medio no se ha logrado, sin embargo, el flujo de inversión que necesitan. Van a salir, les vamos a ayudar para conseguir fondos complementarios fuera”, dijo.

En este sentido, Ebrard Casaubón mencionó que los inversionistas de riesgo pueden ayudar mucho al desarrollo de esta empresa.

“Esa planta mexicana que va a ser diseño de semiconductores es vital para México, es muy importante y ya tienen clientes. Entonces, seguro después de esta plática pues algunos me dirán cuál es la empresa”, confió.